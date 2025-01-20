拚成為電競之都 新年度推「新北ACGE產業學院」免費課開跑

新北電競基地於今年度推出「新北ACGE產業學院」，結合基礎操作與實戰經驗授課模式，協助學員快速掌握產業所需技能並建立即戰力，即日起開放報名，鼓勵想投入電競產業的學員參與，掌握產業發展新趨勢。

新北市經發局長盛筱蓉說，新北以打造電競之都為目標，進而帶動台灣ACGE產業的國際能見度，電競是年輕人最愛的運動競技之一，隨著科技發展，產業發展愈臻成熟，新北市必須把握趨勢與機會，攜手產業夥伴帶動台灣電競產業持續向上，擴大新北電競城市影響力。

新北市政府2018年成立「新北電競基地」，透過開設電競相關課程、舉辦基地盃賽及各類型講座活動，培育電競人才與企業接軌，今年課程更進一步整合產業資源，與新北市電競產業總會攜手，推出全新多元授課方式，為電競產業培育專業人才。

經發局表示，新北電競基地至今已培育超過4600人次，今年規畫「新北ACGE產業學院」課程涵蓋 A（Animation，動畫）、C（Comic，漫畫）、G（Game，遊戲）、E （E-Sports，電競）四大類別，共13個主題課程。

課程一大亮點為「企業導師授課」，邀請威剛科技、天火數位、昱泉國際、比爾數位、威律法律事務所等知名企業代表擔任講師帶領學員快速與市場接軌，包括「品牌運營與行銷戰略」、「遊戲開發與發行攻略」、「VTuber虛擬網紅」及「實用法律課程」，更藉由參與企業參訪，讓學員提前探索職涯，了解產業所需人才。