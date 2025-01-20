快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「有大生意上門」：財源滾滾來

月開銷6位數！精舍命案主嫌王薀生活奢靡 愛吃高檔餐廳、只穿免洗襪

13歲可領文化幣了 但如何引導國中生參與藝文才是問題

拚成為電競之都 新年度推「新北ACGE產業學院」免費課開跑

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
2025新北ACGE產業學院課程內容，透過企業導師帶領學員累積實務經驗。圖／新北市經發局提供
2025新北ACGE產業學院課程內容，透過企業導師帶領學員累積實務經驗。圖／新北市經發局提供

新北電競基地於今年度推出「新北ACGE產業學院」，結合基礎操作與實戰經驗授課模式，協助學員快速掌握產業所需技能並建立即戰力，即日起開放報名，鼓勵想投入電競產業的學員參與，掌握產業發展新趨勢。

新北市經發局長盛筱蓉說，新北以打造電競之都為目標，進而帶動台灣ACGE產業的國際能見度，電競是年輕人最愛的運動競技之一，隨著科技發展，產業發展愈臻成熟，新北市必須把握趨勢與機會，攜手產業夥伴帶動台灣電競產業持續向上，擴大新北電競城市影響力。

新北市政府2018年成立「新北電競基地」，透過開設電競相關課程、舉辦基地盃賽及各類型講座活動，培育電競人才與企業接軌，今年課程更進一步整合產業資源，與新北市電競產業總會攜手，推出全新多元授課方式，為電競產業培育專業人才。

經發局表示，新北電競基地至今已培育超過4600人次，今年規畫「新北ACGE產業學院」課程涵蓋 A（Animation，動畫）、C（Comic，漫畫）、G（Game，遊戲）、E （E-Sports，電競）四大類別，共13個主題課程。

課程一大亮點為「企業導師授課」，邀請威剛科技、天火數位、昱泉國際、比爾數位、威律法律事務所等知名企業代表擔任講師帶領學員快速與市場接軌，包括「品牌運營與行銷戰略」、「遊戲開發與發行攻略」、「VTuber虛擬網紅」及「實用法律課程」，更藉由參與企業參訪，讓學員提前探索職涯，了解產業所需人才。

新北 ACGE 產業學院課程今年3月19日至9月17日間陸續開課，即日起開始報名，課程全勤免費，表現優異者更有機會獲得相關實習機會，歡迎年滿15歲以上且對相關產業有興趣的民眾踴躍報名。更多資訊可上新北電競基地社群粉絲專頁（https://www.facebook.com/ntpcesportsbase）。

新北市政府2018年起成立「新北電競基地」，培訓近4600人次學員，持續為電競產業培育專業人才。圖／新北市經發局提供
新北市政府2018年起成立「新北電競基地」，培訓近4600人次學員，持續為電競產業培育專業人才。圖／新北市經發局提供
新北ACGE產業學院即日起開放報名，希望幫助有志投入電競產業的學員，能掌握產業發展新趨勢。圖／新北市經發局提供
新北ACGE產業學院即日起開放報名，希望幫助有志投入電競產業的學員，能掌握產業發展新趨勢。圖／新北市經發局提供

法律 社群

延伸閱讀

遲到就罰撐體？新北某公幼疑做不當處罰 園方：大肌肉訓練

避道路重複挖掘惹民怨 新北調漲許可收費標準並按日計

僑威自然人董事 吳鑄陶辭世

宏碁打造自家 IP 電競變身嘉年華

相關新聞

板殯優化案吵成一團 里長憂一場空

新北板橋殯儀館近日連2場說明會一團混亂，也從藍營內戰升級為藍綠開戰。在地里長昨感嘆，就怕「鬧一鬧又不了了之」，希望新北市...

林襄尾牙主持公益處女秀 劉和然突被「表白」頓時臉紅

中華民國兒童課後照顧輔導協會昨晚在新北新莊辦尾牙宴，將近千名課輔老師與家長團體齊聚一堂，「啦啦隊女神」林襄擔綱主持人，副...

市議會舊址促參 北市擬建台北城博物館

台北探索館去年底結束營運，不少民眾大嘆可惜，市府規畫將在原市議會舊址，以促參方式新建台北城博物館，並將探索館內容融入當中...

碧潭橋路口行人難過 擬設行穿線

新北新店碧潭橋頭交叉路口車流量大，長期缺乏行穿線，曾被新聞列為新北十大危險路口第一名，民眾過馬路要走地下道，對長者、娃娃...

重複挖路惹民怨 北市擬漲規費

常挖路惹民怨，北市長蔣萬安研議調高管線單位挖路規費，擬納入封路塞車等「社會成本」。消基會董事暨交委會召集人李克聰認為有其...

反覆開挖 新北2倍計費3月實施

為避免道路常挖補，新北去年即調整挖路收費標準，從原來單件計價400元調升為900元，並按天數收取每天200元，若重複開挖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。