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林襄尾牙主持公益處女秀 劉和然突被「表白」頓時臉紅

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
中華民國兒童課後照顧輔導協會昨晚在新北新莊辦尾牙宴，將近千名課輔老師與家長團體齊聚一堂，藝人林襄是主持人，副市長劉和然等人出席同樂。圖／中華民國兒童課後照顧輔導協會提供
中華民國兒童課後照顧輔導協會昨晚在新北新莊辦尾牙宴，將近千名課輔老師與家長團體齊聚一堂，藝人林襄是主持人，副市長劉和然等人出席同樂。圖／中華民國兒童課後照顧輔導協會提供

中華民國兒童課後照顧輔導協會昨晚在新北新莊辦尾牙宴，將近千名課輔老師與家長團體齊聚一堂，「啦啦隊女神」林襄擔綱主持人，副市長劉和然代表侯市長率市府團隊出席，林襄改編「超級喜歡」應援舞，帶領全場舉手嗨跳，劉副突然成為被「表白」對象，當場害羞臉紅。

中華民國兒童課後照顧輔導協會歲末感恩音樂饗宴昨晚在新莊頤品大飯店登場，席開110桌，用美食佳餚慰勞辛苦的課輔老師們，也安排精采表演，請來啦啦隊女神林襄與藝人卡古搭檔主持，兩人火花不斷，炒熱氣氛。

新北市副市長劉和然、副秘書長柯慶忠、龔雅雯，教育局長張明文、觀光局長楊宗珉、新北市工策會總幹事謝政達等官員出席，市議員王威元、劉美芳、張錦豪、戴瑋姍、呂家愷、馬見、邱烽堯等人，雙北市參與課後照顧服務服務的學校校長、老師也到場，共同祝賀同歡。

林襄表示，她首次主持尾牙，身穿「針織女王」潘怡良所設計服裝，潘怡良也受邀到現場，與八點檔戲劇男星楊皓崴「加碼」上台合唱「你最珍貴」，獻出人生舞台首唱。

劉和然致詞提到，他昔日是一名理化老師，之後當上主任、校長到教育局長，後來又歷練環保局長、副祕書長到副市長，但教育魂始終都在，他稱讚課後照顧老師扮演台灣教育的關鍵角色，讓孩子放學後有地方可以調整作息、寫功課。

林襄也把握機會炒熱氣氛，帶領著台上嘉賓與台下老師們一起舉手扭腰比愛心，大跳「超級喜歡」應援舞，不過將內容稍加「應景」改編：「厚嘿！厚嘿！超級喜歡課照協會；厚嘿！厚嘿！超級喜歡侯市長」「厚嘿！厚嘿！超級喜歡劉和然！」，讓劉和然內心小鹿亂撞、臉紅心跳的他對於啦啦隊女神的當面告白，連忙雙手合十、鞠躬表達感謝。

中華民國兒童課後照顧輔導協會理事長曾承逸說也忍不住上台飆歌一曲「王妃」，自我解嘲說「他的歌聲就是要上蛋糕送客了」，為晚會畫下句點。

中華民國兒童課後照顧輔導協會昨晚在新北新莊辦尾牙宴，將近千名課輔老師與家長團體齊聚一堂，藝人林襄是主持人，副市長劉和然等人出席同樂。圖／中華民國兒童課後照顧輔導協會提供
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中華民國兒童課後照顧輔導協會昨晚在新北新莊辦尾牙宴，將近千名課輔老師與家長團體齊聚一堂，藝人林襄是主持人，副市長劉和然等人出席同樂。圖／中華民國兒童課後照顧輔導協會提供
中華民國兒童課後照顧輔導協會昨晚在新北新莊辦尾牙宴，將近千名課輔老師與家長團體齊聚一堂，藝人林襄是主持人，副市長劉和然等人出席同樂。圖／中華民國兒童課後照顧輔導協會提供

劉和然 林襄

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