回響／都更景觀競合 北市要拚雙贏

大都更時代，平民美景與城市天際線逐漸消失，台灣卻仍無景觀法。北市副市長李四川表示，都更與景觀是競合關係，尤其建築高度與建蔽率有關，若要地面空間保留更多，樓層就會往上疊，取得平衡有困難，市府還是會朝雙贏努力。

本報昨報導台灣進入大都更時代，新建築集合各項容積獎勵長得大又高，帶來許多後遺症；包括北投士林科技園區景觀豪宅霸占觀音山夕照、龍山寺背後長出高樓、國父紀念館周邊解除限高禁令等。

北市都發局表示，各行政區都市計畫會再通盤檢討，也都訂有景觀綱要計畫與都市設計準則，做為相關景觀指導原則。

不具名市府官員表示，市府曾研擬景觀自治條例，卻在議會卡關，先前立法院訂定景觀法也不了了之，因各專業領域對立，接下來若北市府要法治化，恐也會挑起各專業領域對抗。

這名官員說，城市景觀法令很重要，但談景觀若只聊法治面，恐難贏得共鳴，還是要先有多數民眾對景觀的共識。市府也會與倡議的專家學者，先凝聚社會對景觀重視的共識，否則專業的景觀法訂定出來，多數民眾無法理解，恐造成「徒法不能以自行」。

文化大學景觀學系教授郭瓊瑩說，城市的景觀綱要計畫不能只從建商基地單個案子看，應從大區域看，但「環境景觀法」訂定還是需要民眾對環境、景觀的重視，並有共識，就不會有利益團體擔心立法受影響。

成功大學都市計畫學系研究教授林峰田則表示，為了都市更新，景觀權總被犧牲，因容積率增加背後都是商業利益，景觀權卻摸不著也不具體。但民眾逐漸重視景觀，政府也應將景觀權拿出來好好討論。