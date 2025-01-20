反覆開挖 新北2倍計費3月實施

為避免道路常挖補，新北去年即調整挖路收費標準，從原來單件計價400元調升為900元，並按天數收取每天200元，若重複開挖還要審查理由並收取雙倍基本費，新制預計3月1日上路。

新北市養工處挖掘管理科長王孝倫說，若已公告歲修並全面銑鋪，規定2年內禁挖，一般計畫性挖掘或汰換管線都不得重複挖掘；民生性案件則不禁止，但要收取兩倍基本費。

王孝倫指出，新北、台北及桃園等直轄市道路挖掘量都頗大，尤其近年建案多，很難完全要求一次完成，同一條路有些在上半年，有些下半年，都會有挖管線需求，但挖得太頻繁確實擾民，新北去年就研議精進措施。

王孝倫說，北市規費是申請費加上每日計費，桃園是每4天一次800元，新北過去僅收一案400元，去年研議調整，規畫每案許可費收取基本費900元，並按許可施工天數每天加收200元。

新北市政府做法是，前一年度會公布隔年專案道路，也會提早3個月現地會勘，相關單位把計畫案件做完後，市府就會設定為「禁挖」；若還要重複挖，市府會審查理由是否合理，並收取兩倍基本費1800元，並按許可施工日數按日加收200元。

王孝倫表示，提早公布相關計畫是希望減少重複挖掘，「新北市核發道路挖掘許可收費標準」去年11月預告修正，新制今年3月實施。