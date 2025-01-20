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碧潭橋路口行人難過 擬設行穿線

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北新店碧潭橋頭交叉路口車流量頻繁，長期缺乏行穿線，民眾過馬路要行經地下道，相當不便。記者李成蔭／攝影
新北新店碧潭橋頭交叉路口車流量頻繁，長期缺乏行穿線，民眾過馬路要行經地下道，相當不便。記者李成蔭／攝影

新北新店碧潭橋頭交叉路口車流量大，長期缺乏行穿線，曾被新聞列為新北十大危險路口第一名，民眾過馬路要走地下道，對長者、娃娃車族群不友善，過路口格外艱辛。新北交通局表示，經會勘將規畫行穿線、行人號誌及路口槽化線，觀察人車流滾動檢討。

安康路一段與環河路口是安坑地區居民往來新店市區、台北市的重要交通樞紐，車流頻繁，曾被地方列為新北市十大危險路口榜首，如何安全過馬路成為考驗，加上周邊有上千戶大型社區及碧潭風景區入口，民眾反映過路口要通過人行地下道，相當不便。

居民指出，該路口橫跨張南里、新生里，外地人若對動線不熟，可能會霧煞煞，常要繞一大圈才能銜接上，相當折騰。

市議員劉哲彰表示，該路口複雜，過去持續要求市府研擬改善方案，目前車流疏導已有成效，但行人通行還存在問題，民眾要過馬路須穿越地下道，當地樓梯坡度太陡且寬度不足，無法增設無障礙坡道，周圍環境也不允許設置電梯；要求交通局會勘，盼能盡快找出解方。

現場會勘後，初步研議幾個方向，包含增設行人穿越道線，並由養工處施作斜坡道，方便輪椅及推車使用；設置行人穿越號誌，同步調整路口交通燈號秒數，也請警方加強違規停車取締，還路於行人，維持通行秩序，上述幾個方案將先試辦3至6個月，再定期檢討。

行人

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