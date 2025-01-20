市議會舊址促參 北市擬建台北城博物館

台北探索館去年底結束營運，不少民眾大嘆可惜，市府規畫將在原市議會舊址，以促參方式新建台北城博物館，並將探索館內容融入當中，預計後年完工。在地民眾盼比照松菸、華山模式完整規畫特色文創園區帶來人潮，避免淪為蚊子館。

2002年啟用的台北探索館共4層樓，記載北市過去歷史脈絡與發展，民眾可了解現今台北人文、社會及各項藝文生活資源，不過配合市政大樓延壽計畫，台北探索館已於去年12月30日熄燈閉館。

北市觀傳局表示，中山南路與忠孝西路口的市議會舊址地上權案未來會設立台北城博物館，將有研究典藏、展示教育、城市行銷與國際交流等功能，創新呈現台北歷史、現況及未來遠景。

財政局指出，台北城博物館將由市府以促參方式，引進民間投資並營運，目前尚無編列預算，配合施工期程，將由財政局啟動促參招商作業，1月22日舉辦公聽會，廣納各界意見，預計2027年完工點交市府。

議員曾獻瑩說，探索館是充滿教育意義文化空間，盼未來博物館不僅延續探索館的教育功能，成為促進親子互動與文化傳承重要據點。

在地黎明里長鄭燕宗建議，市府應引入新思維與元素，打造成如松菸、華山文創園區，或融入AI等現代科技，打造專屬特色。