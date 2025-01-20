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板殯優化案吵成一團 里長憂一場空

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北市立殯儀館未來何去何從引發討論，板殯所在地新海里長宋靜庭憂心「鬧一鬧又不了了之。」本報資料照片
新北市立殯儀館未來何去何從引發討論，板殯所在地新海里長宋靜庭憂心「鬧一鬧又不了了之。」本報資料照片

新北板橋殯儀館近日連2場說明會一團混亂，也從藍營內戰升級為藍綠開戰。在地里長昨感嘆，就怕「鬧一鬧又不了了之」，希望新北市長侯友宜及議員要扛起政治責任，給地方一個答案；有殯葬業者說，優化案沒結果又不遷走，恐就此僵持下去。

板橋殯儀館優化說明會近期連辦2場，衝突一波未平一波又起，先是主張遷走與支持改建的藍營議員內戰，18日發生民政局長林耀長與民進黨議員黃淑君揮拳風波，國民黨議員江怡臻批黃暴力、造謠，民進黨副秘書長何博文反嗆江當市府打手，藍綠全面開戰。

林耀長昨受訪強調，該講的都講了，真相不容扭曲，必要時不排除提告，目前是溝通階段，還沒有決策，板殯相關規畫沒有時間表。黃淑君則說不會提告，她認為，市府方向是要採優化，說明會卻不讓居民充分表達，此一方式無助於解決問題。

板殯所在地新海里長宋靜庭經過一夜沉澱，昨在臉書發文感嘆，過去沒人敢碰板殯議題，她陳情讓市府重視是好事，不樂見為反對而反對，也怕「鬧一鬧又不了了之。」

宋靜庭指出，大家都想請板殯搬走，能遷最好，若不能搬的配套措施是什麼？這件事喊了12年沒結果，「板殯還沒走很多人卻走了」。

一名在地殯葬業者直言，會館與市立殯儀館有競爭關係，會希望維持現狀，不少業者也希望環境能優化，做生意更方便，不看好板殯優化案能有共識，要遷走更不可能，應該就是繼續僵持下去。

殯儀館 議員

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