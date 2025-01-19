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保留傳統遶境、酬神、過火 林口迓老祖登錄民俗文資

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市林口頂福巖每年農曆9月27日前後，舉辦林口迓老祖。圖／新北文化局提供
新北市林口頂福巖每年農曆9月27日前後，舉辦林口迓老祖。圖／新北文化局提供

新北市林口頂福巖每年農曆9月27日前後，舉辦林口迓老祖祭典，是當地重要宗教⺠俗活動。新北文化局去年底辦民俗審議會議，1月15日公告登錄為新北第14項民俗類文化資產。新北文化局說，遶境時信徒主動隨香、設香案接駕、倰轎腳，可見民眾高度認同此祭典 。

文化局指出，林口迓老祖是林口地區重要宗教⺠俗活動，祭典儀式依循傳統，含祈安遶境、酬神與過火，雖因時代變遷而有所變化，但仍保存一定傳統形式。文化局去年12月30日召開民俗暨傳統知識與實踐審議會議，頂福巖所提報的「林口迓老祖」獲出席12位委員一致同意。

文化局說，林口頂福巖從清代明治30年、西元1901年起，每年在顯應祖師聖誕、農曆9月18日前後辦祝壽慶典，直至1994年林口頂福巖建廟安座，與安座紀念日結合改為每年農曆9月27日前後，現今林口迓老祖包含遶境、過火、爐主交接等分3日進行，成為林口台地重要的信仰與活動，也反映傳統社會生活與文化特色。

新北市林口頂福巖每年農曆9月27日前後，舉辦林口迓老祖。圖／新北文化局提供
新北市林口頂福巖每年農曆9月27日前後，舉辦林口迓老祖。圖／新北文化局提供

文化局 林口

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