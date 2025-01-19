保留傳統遶境、酬神、過火 林口迓老祖登錄民俗文資

新北市林口頂福巖每年農曆9月27日前後，舉辦林口迓老祖祭典，是當地重要宗教⺠俗活動。新北文化局去年底辦民俗審議會議，1月15日公告登錄為新北第14項民俗類文化資產。新北文化局說，遶境時信徒主動隨香、設香案接駕、倰轎腳，可見民眾高度認同此祭典 。

文化局指出，林口迓老祖是林口地區重要宗教⺠俗活動，祭典儀式依循傳統，含祈安遶境、酬神與過火，雖因時代變遷而有所變化，但仍保存一定傳統形式。文化局去年12月30日召開民俗暨傳統知識與實踐審議會議，頂福巖所提報的「林口迓老祖」獲出席12位委員一致同意。