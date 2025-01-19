避道路重複挖掘惹民怨 新北調漲許可收費標準並按日計

為避免道路常修修補補惹民怨，不少市府都盼強化制度減少開挖，新北去年即研議增加挖路收費標準，從原來單件計價400元調升為900元，並按天數收取每日200元，若重複開挖還要審查理由並收取雙倍基本費，新標準預計3月1日上路，盼減少道路重複挖掘案件。

台北市長蔣萬安研議調高常挖路管線單位的規費計算，由副市長張溫德統籌研議，針對同一單位在同一路段在同一年，若申請第二次，可將道路開挖的規費做更高幅度調高，並且研擬加入「社會成本」如封路塞車等因素。

養工處挖掘管理科長王孝倫指出，其實新北台北及桃園等直轄市道路挖掘量都頗大，尤其近期建案多，很難規定說都一起完成，同一條路有些在上半年，有些下半年，都會有挖管線的需求，因此新北去年就研議相關精進措施。

王孝倫說明，台北收申請費跟每日計費，桃園是每四天一次800元，新北過去僅收400元，去年就開始研議調整，規畫每案許可費收取基本費900元，並按許可施工日數按日加收200元。

王孝倫提到，其實市府前一年度就會公布下一年專案道路，也會提早3個月辦現地會勘，相關單位挖掘並把計畫案件做完後，市府就會設定為「禁挖」；若還要重複挖，市府會審查理由是否合理，並收取兩倍基本費1800元，並仍按許可施工日數按日加收200元。

王孝倫表示，提早公布公布相關計畫用意是希望減少重複挖掘，目前「新北市核發道路挖掘許可收費標準」已於去年11月預告修正，本月也已經審過，相關公告還未確定及出爐，新制度預計3月1日開始實施。