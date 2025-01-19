回響／景觀權消失 北市：先由下而上凝聚民眾對景觀共識

大都更時代，古蹟建築、環境景觀逐漸消失，北士科建案未來蓋好也將遮蔽觀音夕照，不過台灣至今無環境景觀法，北市副市長李四川坦言，都更與景觀間的確有競合關係，尤其建築高度與建蔽率有關，若要讓地面空間保留更多，樓層就會往上疊，有利有弊。

李四川坦言，如何在這個競合中取得平衡的確有實際上的困難，不過北市府還是會朝都更、景觀雙贏方向努力。

北市都發局表示表示，目前北市各行政區的都市計畫都有在通盤檢討，也訂有景觀綱要計畫與都市設計準則，做為相關景觀指導原則。

不具名市府官員提到，其實北市府過去也提過訂定景觀自治條例，但卻在議會被腰斬，因立法固然重要，但先前立法院訂定景觀法不了了之，北市府過去也提出訂定景觀自治條例也被議會擋掉，是因各專業領域對立，景觀界、建築師界等有衝撞，所以接下來若北市府要法治化，恐也會挑起各專業領域的對抗。

這名官員說，當然城市景觀法令很重要，但談景觀卻只聊法治面恐也難贏得共鳴，所以還是先要有民眾對景觀有共識。目前市府也會與倡議的專家學者，先凝聚社會對景觀重視的社會共識，否則專業界的景觀法訂定出來，多數民眾無法理解，恐造成「徒法不能以自行」。

文化大學景觀學系教授、中華民國景觀學會名譽理事長郭瓊瑩認為，城市的景觀計畫、景觀綱要計畫不能只是從建商基地單個案子看，應該是要從大區域，如果所有的房子都可以看到天際線，整體價值也都會提高。她認為，高樓可以蓋，但也要從風廊的適切度去看，有沒有擋到全市風廊，因這都會影響到都市的環境如熱島效應等。

郭也坦言，「環境景觀法」的訂定，還是需要民眾對環境、景觀的重視，並且有其共識，如巴黎根本不需、也沒有環境景觀法，因民眾早就認知這是生活重要資產，自然就不會有利益團體擔心立法受到影響。

成功大學都市計畫學系研究教授林峰田認為，為了都市更新，景觀權總是被犧牲，因容積率增高等背後都是商業利益，但景觀權卻摸不著，也不具體。隨著民眾對景觀的逐漸重視，政府也應該將這個東西拿出來好好討論。