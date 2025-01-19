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蔣萬安擬挖路規費加塞車等社會成本 專家提可量化模式

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
消基會董事暨交通委員會召集人李克聰認為，管線單位挖路規費加諸「社會成本」的確有其必要性。圖／聯合報系資料照
消基會董事暨交通委員會召集人李克聰認為，管線單位挖路規費加諸「社會成本」的確有其必要性。圖／聯合報系資料照

為避免動不動就挖路，市長蔣萬安研議調高常挖路管線單位的規費計算，研擬加入「社會成本」如封路塞車等因素。消基會董事暨交通委員會召集人李克聰認為，管線單位挖路規費加諸「社會成本」的確有其必要性。

至於如何量化？李克聰建議，社會成本可就挖路前後比較分析，針對沒有挖路前交通流量如何，如果交通量與道路容量比接近一，就代表塞車嚴重，可就交通量與道路容量看看所需多花的時間，乘上一個合理每時間單位的「價值」，就會算出合理的社會成本。

李克聰也認為，除了交通影響因素，還有施工單位對周遭住宅與店家的影響，也都應該要有合理的社會成本估算，包括影響住戶出入、店家商業等，社會成本評估的確該有一套模式。

李認為，因為現在管線單位挖路，常因封路對交通造成很大衝擊，且如只是依現在規費無法加諸社會成本，的確應該要有一個完整估算，這樣施工單位就要去評估，如果要申請挖路會造成很大交通影響要如何降低衝擊，施工單位也會認真去做整體考量。

議員詹為元也認為，他上任後的確也發現，管線單位挖掘道路的頻率其實相當頻繁，除了工程需求，還有規費對他們不痛不癢，管線單位想要挖路就挖路，未來若訂定出一個社會成本的級距，會讓管系單位可以去調整工期，併在一起做降低挖路次數，對台北市的交通、噪音等問題，也都會有顯著幫助，市長這個想法是蠻好的。

議員何孟樺表示，管線單位施工封路的費用收取，擬加上造成的社會成本，她認為是立意良善，但重點應該在於相關配套如何量化？如何將封路造成的影響量化成收費，這需更謹慎研議，如何量化能達到公平的費用，不是蔣萬安市長一句話，蔣市府必須要考量清楚，將配套做好，否則可能反而造成反效果。

塞車 蔣萬安 議員

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