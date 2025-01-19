影／碧潭橋頭交叉路口過路難 擬增設行穿線及調整號誌

新北新店碧潭橋頭交叉路口車流量頻繁，長期以來都沒行穿線，民眾過路需行經地下道，對行動不便者來說更加不便，新北市議員劉哲彰盼能改善，讓長者、娃娃車等通行更方便。新北交通局表示，經會勘將初步規畫行穿線、行人燈號誌及路口槽化試辦，並觀察人車流情況。

安康路一段與環河路口路口是安坑地區居民往來新店市區、台北市的重要樞紐，車流量頻繁，曾經被新聞列為新北市的十大危險路口第一名，如何讓民眾方便行走及過馬路成考驗，周圍目前有在地大型千戶社區及碧潭風景區的主要入口，不少民眾須橫跨人行地下道，相當不便。

居民指出，該路口橫跨新北張南里與新生里，外地人要過馬路完全找不到，只有在地人才知道要走路面下的人行地下道，不僅造就行動不便者行走困難，民眾也要繞一大圈才能銜接上其他路段，外出非常辛苦。

劉哲彰表示，該路段路口複雜，過去幾年來持續要求市府做相關改善或研擬相關可行性方案，目前車流量改善已經滿有成效，但行人通行還存在問題，民眾過馬路的地下道樓梯坡度太陡且寬度不足，無法增設無障礙坡道，周圍環境也不允許設置電梯設備；近日召集交通局會勘，盼能找出解決方案。

現場會勘情況，研議幾個方向，包含增設行人穿越道線，並由養工處施作斜坡道，方便輪椅及推車使用；設置行人穿越號誌，同步調整路口交通燈號秒數，確保車輛通行順暢與行人通行安全；同時間也會請警方加強違規停車取締，還路於行人，維持通行秩序。幾個方案將先試辦3至6個月，並定期檢討。