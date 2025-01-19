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台北探索館轉型博物館預計後年完工 在地盼規畫園區帶人潮

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北探索館去年底結束營運，市府規畫將在原市議會舊址以促參方式新建台北城博物館並將探索館內容融入當中，預計後年完工。圖／北市觀傳局提供
台北探索館去年底結束營運，市府規畫將在原市議會舊址以促參方式新建台北城博物館並將探索館內容融入當中，預計後年完工。圖／北市觀傳局提供

台北探索館去年底結束營運結束了其22年的歷史使命，但作為重要歷史與文化展示地，結束營運讓不少民眾大嘆可惜，市府規畫將在原市議會舊址以促參方式新建台北城博物館並將探索館內容融入當中，預計後年完工。在地民眾盼比照松菸、華山模式完整規畫特色文創園區帶來人潮，避免成為蚊子館

從2002年啟用台北探索館，共有4層樓，記載台北市過去歷史脈絡與發展，參觀民眾可了解現今台北的人文、社會及各項藝文生活資源外，以及北市重大公共建設發展及與國際交流互動的情形，不過配合市府市政大樓延壽計畫，於去年12月30日熄燈閉館，也讓不少民眾大嘆可惜。

在台北探索館熄燈後，各界也十分關係是否會在他處重建，觀傳局表示，將配合市府於中山南路與忠孝西路交叉處市議會舊址設立台北城市博物館，發揮研究典藏、展示教育、城市行銷與國際交流等功能，創新呈現台北歷史、現況及未來遠景。

財政局表示，博物館將由市府以促參方式引進民間投資並為營運，目前尚無編列預算，配合施工期程，將由財政局啟動促參招商作業，於1月22日舉辦公聽會，廣納各界意見，預計2027年完工點交市府。

議員曾獻瑩表示，探索館是一個充滿教育意義文化空間，除讓外地旅客更認識台北發展歷程，許多父母帶著孩子來到這裡探索台北的歷史與故事，讓孩子了解自己長大城市，是家庭教育重要場域，盼未來博物館不僅延續探索館的教育功能，更能成為促進親子互動與文化傳承重要據點。

在地黎明里長鄭燕宗表示，若只是單純將既有探索館搬遷，而沒有整體規畫，可能會成為蚊子館，更可能帶給里民困擾，市府應引入新的思維與元素，打造成如松菸、華山文創園區，或者融入AI等現代科技，打造專屬特色，吸引人潮並帶來經濟效益，才能對在地居民有正向幫助，會在公聽會提出盼能將有利於地方發展元素納入。

博物館 松菸 蚊子館

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