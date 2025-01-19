憂鬧一鬧又不了了之 板殯在地里長籲議員和市長給交待

板橋的新北市立殯儀館再掀衝突，昨說明會不只失控更上演全武行，在地里長感嘆，過去沒人敢碰，她陳情讓市府重視，但很多民眾搞不清楚「為反對而反對」，最怕「鬧一鬧又不了了之」，希望板橋所有議員跟新北市長侯友宜要扛起這政治責任，到底能不能搬要給答案。

板殯改建優化第2場說明會昨爆發激烈衝突，民政局長林耀長主持時，議員黃淑君不滿未讓台下民眾發言，衝上台欲奪取麥克風發言時發生衝突，場面多次混亂。黃淑君批林耀長先推她，打人喊救人；民政局下午出示影片，稱林耀長先遭推擠揮拳。

板殯所在地新海里的里長宋靜庭感嘆，這些行為絕非民主國家該有的，每個人都應該為自己的行為負責，且民眾若連議題都搞不清楚就出來抗議就只是為了反對而反對。昨現場有位是反對，但留到最後理性溝通，抗議也應走合法行政程序，而非設個群組鬧一鬧，最後又是不了了之。

宋靜庭指出，大家都站在自己的立場思考是正常，但這樣永遠打死結、無解套，新海里要更明確、更務實的答案，因為他們才是真正犧牲生活品質的居民，大家都很想板殯搬走，能搬最好，若不能搬的配套措施是什麼？里民拒絕沒有結果的結果，不能因人多就不讓另一種聲音出現。

宋靜庭表示，殯葬處不能只會開單，而板橋的議員和侯友宜也都要抗起這個政治責任，到底能不能搬要給答案，因為已喊了12年沒結果，「板殯還沒走很多人卻走了」。也拜託大家理性溝通找出最合宜解套，這是新海里很卑微的要求。