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新春大掃除！丟回收注意1禁忌 新北環保局示警：最高罰6千
迎新春！家家戶戶陸續大掃除，不過民眾要注意，將回收物丟至垃圾車時，不能用黑色塑膠袋裝，違者恐罰1200至6000元。
新北市環保局早在臉書粉絲專頁「新北i環保」發文宣導，不能用「不透明塑膠袋」打包回收物，這是為了減少垃圾混入的情形，供清潔人員方便判斷內容物，並確認回收物裡面是否有危險物品，除了增加回收效益外，也能保護清潔人員的安全。
新北市環保局提醒，可以使用能由外觀辨明內容物之袋子或箱子（如紙箱、紙袋、布袋）盛裝資源回收物，或重複使用環保袋減少一次性塑膠袋的使用。不過，若仍選擇使用不透明塑膠袋，則須敞開袋口並不得綑綁，否則可能被處以1200至6000元罰款。
另外，根據《一般廢棄物焚化廠廢棄物進廠管理規範》第11條規定，地方環保局對於一般事業廢棄物進廠，應規定其廢棄物不得使用非透明塑膠袋包裝，且不得袋中有袋。
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