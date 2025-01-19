南港LaLaport來了..北市年前聯合徵才16家企業釋多職缺

再過不到一周就是農曆春節連假，過年前找個好工作好過年，北市就業服務處自明起至1月23日邀集16家企業舉辦現場聯合徵才，包括餐飲、運輸物流、零售、百貨、公共自行車租賃，保全及照顧服務等。

其中LaLaport預計於南港盛大插旗，這次聯合徵才三井不動產商業管理公司也釋出客服/行銷/樓面管理專員，工作內容為顧客服務、異業合作規畫、專櫃招商等，此外尚有行政服務/客服計時人員等職缺，歡迎對百貨業有興趣者把握良機投遞履歷。

北市勞動局表示，本周徵才廠商有無印良品、統一速達(黑貓宅急便)、GU、UNIQLO、咖樂迪(咖樂迪咖啡農場)、日商樂比亞(LOPIA超市)、三井不動產商業管理、統康生活(家樂福超市/Mia C‘bon頂級超市)、統一超商、全家便利商店、中興保全科技、微笑單車(YouBike)、麥當勞、三商餐飲、永欣居家長照及潤田居家長照等共計16家企業。

除LaLaport，本周也有多家知名連鎖企業搶人才，其中無印良品釋出高達40個職缺，包含月薪社員與時薪社員；UNIQLO、GU、咖樂迪(咖樂迪咖啡農場)亦釋出門市正職與兼職人員；日商樂比亞(LOPIA超市)釋出高達百個職缺，包括食品超市全職人員、精肉部專員、兼職人員、廚師等職缺，歡迎對銷售有熱情的朋友於1月21日下午2至4時，至內湖就服站參加徵才活動，現場有企業人資與您深入詳談。

至於全家便利商店釋出75個職缺，包含儲備幹部、門市人員、支援大夜人員、門市兼職計時人員等職缺，且依居住地協調分發，門市據點眾多；另高薪部分，統一速達(黑貓宅急便)釋出25名業務主任/宅配員職缺，薪資42K-60K以上，須具備職業駕照，無駕照可輔導考照。

徵才活動地點及時間，整理如下：

1月20日下午2時至4時 景美就服站(家樂福超市/Mia C‘bon頂級超市)

1月21日下午2時至4時 內湖就服站(無印良品、黑貓宅急便、GU、UNIQLO、咖樂迪咖啡農場、LOPIA超市、LaLaport)、西門就服站(微笑單車)、北投就服站(永欣居家長照機構) 1月22日下午2時至4時 西門就服站(麥當勞、潤田居家長照機構) 1月23日下午2時至4時 景美就服站(麥當勞、7-ELEVEN、全家便利商店)、艋舺就服站(中興保全科技、麥當勞、微笑單車、三商餐飲)。