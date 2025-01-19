和美山木棧道災後滿目瘡痍 20多處改善完工也將再升級

新北新店和美山近期陸續有民眾發現，山上木棧道有不少處破損，若不注意可能碰上危險；民代實測走訪也發現，仍有大樹倒塌影響行走。新店區公所表示，已針對木棧道棧板破損20餘處改善完成，目前無立即性危險，後續也會有新北觀旅局協助沿線升級改善。

和美山是新店知名爬山景點，不只可一覽碧潭美景，春夏之際還是賞螢的絕佳景點，但近期疑因前陣子颱風暗藏不少危機，走一走會遇見破洞、大樹橫亙，有些地方可能是「腳下去人就下去了」，民眾若一不注意恐有危險。

新北市議員陳乃瑜表示，自己與團隊實際走訪勘查，許多大樹直接被連根拔起，壓壞護欄，卡在步道中間，但卻僅有綁著「請盡速通過」的標示，也有樹倒下是懸吊著，很憂心會再有意外；因此也迅速邀集相關單位會勘，目前已有初步改善。