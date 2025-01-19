技職實習工廠換新裝 新北4年將補助10校改造
為打造優質技職教育學習環境，新北教育局從2024年起，投資約1000萬改造實習工場美感，預計4年內補助至少10間學校實習場域；教育局也與鶯歌工商設計安全指引、工作服穿戴、機械操作指引等22項，並分享在新北市技職教育資源網。
教育局說，新推出22個專業設計的實習場域通用型雙語安全圖示，涵蓋工作服穿戴、護目鏡使用、機械操作、設備檢查、工具歸位等重要事項，同時開放各校依學校整體視覺，自行修正調整，讓場域更有特色更漂亮、學習更安全。
新北高工實習主任汪師弘說，新版安全指引圖示設計得相當用心，相較以往的標示說明更能吸引學生目光，尤其新北高工以工業類科居多，像鑄造科、機械科、模具科等實習課程需操作車床、銑床等大型機具，安全意識非常重要。新版圖示簡潔易懂，有效提升安全意識，降低工安意外的發生，再搭配中英文標示，益於營造雙語學習情境。
三重商工板金科三年級莊曜任分享，板金科常用到電焊、切割等危險工具，以往標示看起來都差不多，易被忽略；新圖示設計很吸睛，讓大家在實習課更能注意安全提示。
鶯歌工商多媒體設計科一年級陳韻如則說，新圖示設計很酷、設計感十足，讓工場變得更美觀、簡潔且有創意，一眼就能吸引人注意。
鶯歌工商校長顏龍源表示，學校科別以設計群較多，特別重視創意、設計與美感。此次學校師生共同參與實習場域安全與指引圖示製作計畫，製作的圖示成果也做為日常設計課程的討論教材，實用也很具教育意義。
教育局表示，從2023年推動4年8億新北市技職教育政策白皮書，其中人文美感為政策重點之一；從硬體的實習工場改造美感，到軟體的安全圖示繪製計畫，讓親師生在舒適安全美觀的環境中學習。未來教育局將持續推動安全圖示繪製第二階段計畫，針對不同專業群科設計符合個別性實習課程需求的安全圖示。
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