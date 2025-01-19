板殯說明會衝突未平另一波又起 從藍營內戰變藍綠駁火

板橋殯儀館優化說明會近期連辦2場，衝突一波未平一波又起，先是主張遷走與支持改建的藍營議員內戰，昨又發生官員與議員揮拳風波，國民黨議員江怡臻批民進黨議員黃淑君是暴力、造謠民代，民進黨副秘書長何博文發文反擊江當市府打手，跨區冷眼放箭修理為人民發聲的同僚，藍綠全面開戰。

板殯優化說明會昨天上午進行第二場，民政局長林耀長在台上說明時，議員黃淑君上台要求停止，引發推擠衝突。江怡臻在臉書放上影片聲援林耀長說「暴力民代讓民主退回石器時代這就是民進黨，不合他意就衝上台打民政局長」、「打到民政局長眼鏡掉下來，這是民進黨副秘書長何博文推薦的子弟兵黃淑君！」

不少藍營議員、官員紛紛留言聲援林耀長，批黃淑君帶頭做壞示範。每一篇留言黃淑君都留言回應、直球對決，從會場到臉書社群，吵得不可開交。

被點名的何博文也發文批新北市府及江怡臻，何博文說，新北市面積是台北市的近8倍大，有山、有海、有都會、有鄉村，北市可以遷走民權東路一殯，新北市不但遷不走板橋殯儀館，還不顧周遭人口密集區域居民抗議，蠻橫提出就地增建殯葬設施計畫，還有比這更扯的事嗎？

何博文說，板橋是新北人口最多又密集的區域，附近居民長期忍受告別式、送葬、噪音、焚燒紙錢，不僅生活品質低落，精神壓力更是足以讓人崩潰。板殯鄰近板橋國中、新埔國中、國民運動中心、四三五藝文特區等，周遭更有不計其數的幼兒園、安親班。

「請問新北市政府，這一區域適合繼續擴建殯儀館？」何質疑新北市政府沒有設身處地為居民著想，還要繼續為居民增壓，這是哪門子政府？荒不荒唐！民眾長期受壓迫，市府不但無法解決，竟在沒有充分溝通下就執意提出擴建計畫，居民忍無可忍，民代為民發聲打抱不平，難免有衝突。

何也批江怡臻站在新北市府立場權當打手，還跨區冷眼放箭修理為人民發聲的同僚，也反酸「若有一天市府執意要在土城人口最密集的區域興建停屍間、拜飯區、紙錢焚化爐，我一定有機會可以看見你的理性、冷靜、雍容、高雅的問政氣質」。