台北迪化街年貨大街禁菸有效 首周取締8人

台北迪化街年貨大街去年挨批菸味比年味重，今年成全台第一個禁菸的年貨大街，活動起跑首周，衛生局取締8人，甚至有一整天都沒人違規，環保局抓亂丟菸蒂件數也比去年減少2成7，未來北市評估推廣到全市各年貨商圈。

迪化街年貨大街1月11日開跑至27日，活動期間全面禁菸，抽紙菸或電子煙均依菸害防制法，可處2000元至1萬元罰鍰，首周也勸導流動攤販71件、取締6件，也有不少民眾違規停車，警方勸導169件並取締137件。

衛生局指出，活動首周多管道宣傳，商圈每日中、英文廣播含禁菸內容23次，10人手舉牌宣導每日7趟、每趟2小時，發送5.5萬通簡訊通知，商圈促進會共勸導103人。依廢棄物清理法告發亂丟菸蒂51件，現場多為遊客、無累犯，均處3600元，取締範圍則在禁菸區外圍道路，告發件數比去年活動前7天共70件少一些。

台北迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和觀察，今年人潮比往年多，主街迪化街中午到晚上10點前，擁擠人潮幾乎看不到空曠處，預估平日5、6萬人次到訪，假日會多達10萬人次。

鄭玟和說，實施一周的禁菸有成效，多數人都很遵守規範，僅有零星民眾在街區抽菸，促進會都會派員勸導，不過仍有癮君子詢問到底去哪抽菸？甚至最後都跑到巷子集中抽菸。

※ 提醒您：吸菸有礙健康