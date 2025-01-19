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新北租金補貼 房客批房東賺差價

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北市城鄉局昨宣布今年第一波300億元中央擴大租金補貼名單出爐，符合資格有8萬4715戶。但房客批評政府未嚴格審查房租價格，房東賺走差價。議員也批租屋黑市與租金漲幅調控需一併重視，才能讓政策美意被落實。

城鄉局表示，為避免房東阻撓房客申請或藉此漲租，申請時不用房東同意，房東若要求漲租，房客可向消保官申訴，不改正者可依消保法處罰。

議員鄭宇恩表示，民眾陳情，有房東在租屋契約簽訂前表明，申請租金補貼與否簽約金不同，租金補貼原為減輕租屋民眾負擔，政府相關租金補貼政策也已行之有年，租屋黑市與租金漲幅的調控更為重要。

吳姓大學生說，學校周邊1間套房7千元，但房東說如有申請擴大補貼房東得繳稅，租金就要算8千元，等於每個月補貼給房客的2880元，有1千元被房東賺走，認為政府應該嚴格查察房東出租的價格，否則等於變相被房東賺走。

城鄉局表示，今年租金補貼改由各縣市政府主辦，申請人年齡分布，未滿40歲占53%、40至64歲占36%、65歲以上占11%，約5成為青年申請，顯然租金補貼增加青年居住協助。新北申請租賃房屋平均分布主要區域為淡水區13.08%、板橋區12.71%、三重區11.86%及中和區10.36%等4區為大宗。

300億元中央擴大租金補貼受理至本月底，如有租約到期或搬遷等，應依規定於租約屆滿或搬遷後3個月內，主動將新租賃契約資料送至市府城鄉發展局審查。

房客 房東 租金補貼

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