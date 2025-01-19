新北殯葬管理基金收入 挨批不符行情

新北市熱烈討論板殯擴遷建問題，議會日前也激烈討論殯葬管理基金預算，多名議員對私立殯葬塔位管理費用及基金提撥比例質疑，認為民政局僅以每個塔位5萬元為基礎計算基金來源，不符市場機制。民政局回應未來會重新評估塔位價格，提高基金收入。

議員黃淑君表示，預算書中每個私立塔位5萬元計算，得出7億6千多萬的銷售金額，但管理費卻高達6.9億，最終7千多萬利潤的2%管理基金竟然只有約150萬元，質疑私立塔位價格比公立納骨塔還高，民政局不了解市場行情，放任業者漫天喊價，要求重新檢討預算編列依據。

議員陳明義批評，私立塔位是商業行為，價格應符合市場機制，高檔塔位價格甚至可達60萬，觀音山的私立塔位也要價30萬，民政局卻以5萬元計價。質疑民政局未確實掌握塔位數量及價格，導致收入損失，批評民政局塔位數量、價格都搞不清楚。

議員周勝考則認為，部分私立塔位業者未按規定繳交管理基金，甚至沒有繳交保證金，一旦發生問題最終還是要市府收拾爛攤子，私人塔位數量龐大，研考會應嚴格管控，避免衍生更多問題，而殯葬管理基金正是用於處理這些問題的重要資源。

民政局長林耀長表示，去年殯葬管理基金收入約4700萬元，未來將持續追繳未按時繳納的費用，並重新評估塔位價格，提高基金收入。也會加強查核殯葬業者財務報表，確保其合理性。