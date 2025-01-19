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板殯說明會亂烘烘 官員民代爆衝突
板橋殯儀館改建優化第2場說明會昨爆發激烈衝突，民政局長林耀長主持時，議員黃淑君不滿未讓台下民眾發言，衝上台欲奪取麥克風發言時發生衝突。黃淑君批林耀長先推她，打人喊救人；民政局下午出示影片，稱林耀長先遭推擠揮拳。
新北市板橋殯儀館改建第二場優化說明會持續大戰，議員周勝考持反對改建，要求殯儀館遷移，議員黃淑君也要求遷移；戴瑋姍、石一佑、林國春、劉美芳等許多板橋議員都到場，現場民眾聚集約300人抗議，台上殯葬處簡報板橋殯儀館優化工程，台下持續吹哨、製造噪音不讓簡報繼續。
黃淑君因不滿林耀長未讓台下民眾發言衝上台，兩人推擠，一時亂成一團。黃指控，林耀長先推自己，卻說她推他，批林打人喊救人，為了捍衛板橋市民的權益自己沒在怕。
民政局出示影片表示，局長遭到議員推擠揮拳。林耀長說，為能看清楚欲發言者舉手，以確保每位參與者的發言順序，他站立位置移至台上。所有議員均在台下，除周勝考要遞交陳情書外，餘均未上台，但當時黃淑君上台搶奪麥克風，為確保後續發言程序進行，反而被推擠揮拳，關於黃淑君現場行為都有相關影片可以參考。
藍議員江怡臻痛批黃淑君是暴力民代，讓民主退回石器時代。議會國民黨團譴責暴力，書記長陳偉杰說，作為民代雖然有為基層發聲的責任，但說明會有議程、有規畫，如果因為民代情緒過度激動，引起現場民眾對立情緒升高，後果不堪設想。
不過黃淑君強調，面對國民黨的抹黑，她問心無愧，她不曾動手，卻要她吞掉沒做的事情，實在令人心寒。
林耀長說明，分散殯葬設施也是選項之一。由於第一場說明會無法進行，民政局安排本月23日下午7時在板橋文德國小再次舉辦第三場說明會。
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