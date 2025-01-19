聽新聞
0:00 / 0:00

板殯說明會亂烘烘 官員民代爆衝突

聯合報／ 記者李定宇葉德正／新北報導
新北議員黃淑君（右一）衝上講台欲搶民政局長林耀長（左二）麥克風，引發衝突。記者李定宇／攝影
新北議員黃淑君（右一）衝上講台欲搶民政局長林耀長（左二）麥克風，引發衝突。記者李定宇／攝影

板橋殯儀館改建優化第2場說明會昨爆發激烈衝突，民政局長林耀長主持時，議員黃淑君不滿未讓台下民眾發言，衝上台欲奪取麥克風發言時發生衝突。黃淑君批林耀長先推她，打人喊救人；民政局下午出示影片，稱林耀長先遭推擠揮拳。

新北市板橋殯儀館改建第二場優化說明會持續大戰，議員周勝考持反對改建，要求殯儀館遷移，議員黃淑君也要求遷移；戴瑋姍、石一佑、林國春、劉美芳等許多板橋議員都到場，現場民眾聚集約300人抗議，台上殯葬處簡報板橋殯儀館優化工程，台下持續吹哨、製造噪音不讓簡報繼續。

黃淑君因不滿林耀長未讓台下民眾發言衝上台，兩人推擠，一時亂成一團。黃指控，林耀長先推自己，卻說她推他，批林打人喊救人，為了捍衛板橋市民的權益自己沒在怕。

民政局出示影片表示，局長遭到議員推擠揮拳。林耀長說，為能看清楚欲發言者舉手，以確保每位參與者的發言順序，他站立位置移至台上。所有議員均在台下，除周勝考要遞交陳情書外，餘均未上台，但當時黃淑君上台搶奪麥克風，為確保後續發言程序進行，反而被推擠揮拳，關於黃淑君現場行為都有相關影片可以參考。

藍議員江怡臻痛批黃淑君是暴力民代，讓民主退回石器時代。議會國民黨團譴責暴力，書記長陳偉杰說，作為民代雖然有為基層發聲的責任，但說明會有議程、有規畫，如果因為民代情緒過度激動，引起現場民眾對立情緒升高，後果不堪設想。

不過黃淑君強調，面對國民黨的抹黑，她問心無愧，她不曾動手，卻要她吞掉沒做的事情，實在令人心寒。

林耀長說明，分散殯葬設施也是選項之一。由於第一場說明會無法進行，民政局安排本月23日下午7時在板橋文德國小再次舉辦第三場說明會。

影片 殯儀館 議員

延伸閱讀

板殯說明會衝突！國民黨團發文譴責暴力 綠議員斥抹黑

板殯說明會亂糟糟…民政局稱議員揮拳 黃淑君回擊是局長先動手

影／板殯說明會議員黃淑君衝上台「揮拳」 民政局出示影片清楚可證

影／板殯說明會綠議員衝講台 藍議員痛批「民主退回石器時代」

相關新聞

板殯說明會亂烘烘 官員民代爆衝突

板橋殯儀館改建優化第2場說明會昨爆發激烈衝突，民政局長林耀長主持時，議員黃淑君不滿未讓台下民眾發言，衝上台欲奪取麥克風發...

新北租金補貼 房客批房東賺差價

新北市城鄉局昨宣布今年第一波300億元中央擴大租金補貼名單出爐，符合資格有8萬4715戶。但房客批評政府未嚴格審查房租價...

台北迪化街年貨大街禁菸有效 首周取締8人

台北迪化街年貨大街去年挨批菸味比年味重，今年成全台第一個禁菸的年貨大街，活動起跑首周，衛生局取締8人，甚至有一整天都沒人...

新北殯葬管理基金收入 挨批不符行情

新北市熱烈討論板殯擴遷建問題，議會日前也激烈討論殯葬管理基金預算，多名議員對私立殯葬塔位管理費用及基金提撥比例質疑，認為...

迪化街年貨大街擠爆採買人潮 警方首周抓上百件違規停車

春節將至，台北迪化街年貨大街今天擠滿採買人潮，不少攤商、店家生意強強滾。北市府自1月11日活動開跑迄今加強稽查，首周勸導...

板殯說明會衝突！國民黨團發文譴責暴力 綠議員斥抹黑

新北市板橋殯儀館優化第二場說明會今上午舉辦，民進黨議員黃淑君上講台欲奪取麥克風，雙方發生推擠，民政局出示影片表示，局長林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。