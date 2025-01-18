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迪化街年貨大街擠爆採買人潮 警方首周抓上百件違規停車

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市消保官昨天與消保處及標檢局，以及北市衛生局、商業處、環保局、消防局等單位，組成聯合小組無預警稽查迪化年貨大街。圖／北市法務局提供
北市消保官昨天與消保處及標檢局，以及北市衛生局、商業處、環保局、消防局等單位，組成聯合小組無預警稽查迪化年貨大街。圖／北市法務局提供

春節將至，台北迪化街年貨大街今天擠滿採買人潮，不少攤商、店家生意強強滾。北市府自1月11日活動開跑迄今加強稽查，首周勸導流動攤販71件、取締11件，也有不少民眾違規停車，警方勸導169件並取締137件。

北市消保官昨天與行政院消費者保護處、經濟部標準檢驗局，以及北市衛生局、商業處、環保局、消防局等單位，組成聯合小組無預警稽查迪化年貨大街，查核及輔導包含食品安全、電子磅秤、環境清潔、消防安全及商品標示等項目。

法務局會同消保處及標檢局，無預警抽檢常見糖果類、乾貨類等攤商磅秤，是否有斤兩不足，115家共258具磅秤全數合格。

針對活動首周狀況，商品標價部分，法務局查核243家次，消保官輔導41家次攤商改善商品價格標示。食品衛生部分，衛生局查核593家次，輔導改善168家次；稽查3907件包裝及散裝食品中，7件標示不合格，後續如違規屬實將依法處辦。

商業處檢查80件春聯、紅包袋、服飾、圍巾及手套等一般商品標示，商品標示不完整者勸導20件，已進行口頭勸導及宣導商品標示法。警察局、市場處、公園處勸導流動攤販共71件，取締則有11件；

警察局另勸導違規停車169件、取締137件。跨局處7天共取締8人違規抽菸，環保局依廢棄物清理法告發亂丟菸蒂共51件。

北市消保官昨天與行政院消費者保護處、經濟部標準檢驗局，以及北市衛生局、商業處、環保局、消防局等單位，組成聯合小組無預警稽查迪化年貨大街。圖／北市法務局提供
北市消保官昨天與行政院消費者保護處、經濟部標準檢驗局，以及北市衛生局、商業處、環保局、消防局等單位，組成聯合小組無預警稽查迪化年貨大街。圖／北市法務局提供
北市消保官昨天與消保處及標檢局，以及北市衛生局、商業處、環保局、消防局等單位，組成聯合小組無預警稽查迪化年貨大街。圖／北市法務局提供
北市消保官昨天與消保處及標檢局，以及北市衛生局、商業處、環保局、消防局等單位，組成聯合小組無預警稽查迪化年貨大街。圖／北市法務局提供

北市府 年貨大街 衛生局

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