快訊

億萬富翁將出手？全球第一YTR霸氣喊「買TikTok」：我來拯救

預算若遭大幅刪凍 內政部指恐有7.5萬戶難獲房租補貼

黃仁勳「TEAM TAIWAN」午宴 大老們吃什麼？滿桌功夫菜價格出爐

114年租金補貼 新北首波核定逾8萬戶、春節前入帳

中央社／ 新北18日電

新北城鄉發展局今天表示，114年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，第一波審查符合資格有8萬4715戶，將全數補貼；已備齊租約相關資料者，春節前撥款入申請人指定帳戶。

新北市府城鄉發展局今天發布新聞表示，「300億元中央擴大租金補貼」今年改由各縣市政府主辦，補貼戶數擴大，已接受112至113年度補貼者，或於113年9月1日至12月31日新申請且核定者，直接以舊案代入，免申請。

城鄉局統計，第一波經審查符合資格者共8萬4715戶，將全數補貼。依申請人年齡分布，未滿40歲占53%、40歲至64歲占36%、65歲以上佔11%。約有5成是青年申請，顯示租金補貼對青年居住的協助大幅度增加。

市府說，新北申請租賃房屋，平均分布主要區域分別為淡水區13.08%、板橋區12.71%、三重區11.86%及中和區10.36%等區為大宗，都是新北市人口快速成長或人口密度高的行政區。

城鄉發展局表示，審查結果公文將於1月底前，分批陸續寄送；已備齊租約相關資料者，款項將於農曆年前撥入申請人指定之帳戶。

城鄉局提醒，300億元中央擴大租金補貼，受理至114年12月31日止，因申請踴躍，已加速審核作業。相關申請作業可上網查詢，最多可以持續補貼至114年12月。

租金補貼 青年

延伸閱讀

114學年度學測登場 新北考場首日865位考生缺考

新北樹林發總統春聯 蘇巧慧：會努力照顧更多人

新北青年節電大使 發揮妳(你)對淨零的影響力

新北年貨市集在三重一村登場 還可搭渡輪採辦年貨

相關新聞

板殯說明會衝突！國民黨團發文譴責暴力 綠議員斥抹黑

新北市板橋殯儀館優化第二場說明會今上午舉辦，民進黨議員黃淑君上講台欲奪取麥克風，雙方發生推擠，民政局出示影片表示，局長林...

板殯說明會亂糟糟…民政局稱議員揮拳 黃淑君回擊是局長先動手

新北市板橋殯儀館優化第二場說明會今上午舉辦，議員黃淑君上講台欲奪取麥克風，兩人發生推擠，民政局出示影片表示，局長林耀長遭...

迪化街年貨大街擠爆採買人潮 警方首周抓上百件違規停車

春節將至，台北迪化街年貨大街今天擠滿採買人潮，不少攤商、店家生意強強滾。北市府自1月11日活動開跑迄今加強稽查，首周勸導...

政大書城開創傳奇 創辦人分享成功內幕

大名鼎鼎的政大書城，最早並不是國立政治大學所創立，而是由知名校友梁幼祥在民國72年創辦。

新北年貨市集在三重一村登場 還可搭渡輪採辦年貨

新北好年味系列活動於今日至2月2日在空軍三重一村登場，經發局長盛筱蓉出席小龍迎春圍爐宴，親手下廚製作涼拌海蜇皮為圍爐宴加...

影／蔣萬安後站商圈宣傳 發紅包祝賀新年

台北市長蔣萬安下午前往後站商圈、華陰街徒步區及台北地下街，邀請民眾到商圈購物，並在現場發放新年紅包。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。