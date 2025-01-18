快訊

114學測首日登場！理組迎戰 數學A、自然科解答一次看

下周兩波東北季風先乾後濕 過年前還有一波更強冷空氣

利菁突爆料兒子父親身分 謝金燕親回應：他人的恥笑歧視我承受

聽新聞
0:00 / 0:00

板殯說明會衝突！國民黨團發文譴責暴力 綠議員斥抹黑

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北議員黃淑君上講台欲奪取民政局長林耀長（左二）麥克風，引發衝突。記者李定宇／攝影
新北議員黃淑君上講台欲奪取民政局長林耀長（左二）麥克風，引發衝突。記者李定宇／攝影

新北市板橋殯儀館優化第二場說明會今上午舉辦，民進黨議員黃淑君上講台欲奪取麥克風，雙方發生推擠，民政局出示影片表示，局長林耀長遭到議員推擠揮拳。新北市議會國民黨團發文譴責暴力，不過黃淑君強調，面對國民黨的抹黑問心無愧，她不曾動手，卻要她吞掉沒做的事情，實在令人心寒。

國民黨黨團表示，無論各界意見有多大差異，舉辦說明會就是為了要讓大家依民主程序表達看法、彼此說服，希望與會者都能冷靜自重。

書記長陳偉杰強調，今日現場發生爭搶麥克風或是出言謾罵的狀況，都無助於解決問題，何況推擠中造成肢體衝突更容易出現危安問題，作為民代雖然有為基層發聲的責任，但說明會有議程、有規畫，如果因為民代情緒過度激動，引起現場民眾對立情緒升高，後果更加不堪設想。

副書記長江怡臻，表示理性溝通是解決問題的最佳方式，尤其做為民代，動手就是錯誤示範，敢揮拳作秀不代表論述有道理，何況在工作人員已出面勸阻的狀況下仍不顧現場民眾觀感，實在讓人匪夷所思。

副書記長呂家愷也要求民政局在後續說明會的安排，必須事先向參與議員詳細說明相關規畫，現場動線、座位安排和發言流程也要兼顧安全性和全面性，顧及民眾和與會者的感受，不應讓暴力事件再次重演。

黃淑君指出，她這些年在地方服務，大家有目共睹，無需這樣賺取聲量，她認真邀請民政局林耀長局長下來面對民意，不要在舞台上自己說自己的，然後被推被拉「我沒有帶任何人，我就一個人」。

黃淑君表示，面對國民黨的抹黑「我問心無愧」，她不曾動手，卻要她吞掉沒做的事情，實在令人心寒。面對民意，她始終謙卑，保持初衷，捍衛板橋市民權益。

國民黨 議員

延伸閱讀

板殯說明會亂糟糟…民政局稱議員揮拳 黃淑君回擊是局長先動手

影／板殯說明會議員黃淑君衝上台「揮拳」 民政局出示影片清楚可證

影／板殯說明會綠議員衝講台 藍議員痛批「民主退回石器時代」

板殯擴建案外案 殯葬管理基金遭批不符市場機制

相關新聞

板殯說明會衝突！國民黨團發文譴責暴力 綠議員斥抹黑

新北市板橋殯儀館優化第二場說明會今上午舉辦，民進黨議員黃淑君上講台欲奪取麥克風，雙方發生推擠，民政局出示影片表示，局長林...

板殯說明會亂糟糟…民政局稱議員揮拳 黃淑君回擊是局長先動手

新北市板橋殯儀館優化第二場說明會今上午舉辦，議員黃淑君上講台欲奪取麥克風，兩人發生推擠，民政局出示影片表示，局長林耀長遭...

政大書城開創傳奇 創辦人分享成功內幕

大名鼎鼎的政大書城，最早並不是國立政治大學所創立，而是由知名校友梁幼祥在民國72年創辦。

新北年貨市集在三重一村登場 還可搭渡輪採辦年貨

新北好年味系列活動於今日至2月2日在空軍三重一村登場，經發局長盛筱蓉出席小龍迎春圍爐宴，親手下廚製作涼拌海蜇皮為圍爐宴加...

影／蔣萬安後站商圈宣傳 發紅包祝賀新年

台北市長蔣萬安下午前往後站商圈、華陰街徒步區及台北地下街，邀請民眾到商圈購物，並在現場發放新年紅包。

2026民眾黨北市長選舉要推母雞？ 黃瀞瑩：蔣萬安不及格

台灣民眾黨台北市議會黨團舉辦4議員的市政展，公布議員的期中成績單。台北市議員黃瀞瑩受訪時，媒體詢問2026市長選舉希望什...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。