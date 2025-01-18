板殯說明會衝突！國民黨團發文譴責暴力 綠議員斥抹黑

新北市板橋殯儀館優化第二場說明會今上午舉辦，民進黨議員黃淑君上講台欲奪取麥克風，雙方發生推擠，民政局出示影片表示，局長林耀長遭到議員推擠揮拳。新北市議會國民黨團發文譴責暴力，不過黃淑君強調，面對國民黨的抹黑問心無愧，她不曾動手，卻要她吞掉沒做的事情，實在令人心寒。

國民黨黨團表示，無論各界意見有多大差異，舉辦說明會就是為了要讓大家依民主程序表達看法、彼此說服，希望與會者都能冷靜自重。

書記長陳偉杰強調，今日現場發生爭搶麥克風或是出言謾罵的狀況，都無助於解決問題，何況推擠中造成肢體衝突更容易出現危安問題，作為民代雖然有為基層發聲的責任，但說明會有議程、有規畫，如果因為民代情緒過度激動，引起現場民眾對立情緒升高，後果更加不堪設想。

副書記長江怡臻，表示理性溝通是解決問題的最佳方式，尤其做為民代，動手就是錯誤示範，敢揮拳作秀不代表論述有道理，何況在工作人員已出面勸阻的狀況下仍不顧現場民眾觀感，實在讓人匪夷所思。

副書記長呂家愷也要求民政局在後續說明會的安排，必須事先向參與議員詳細說明相關規畫，現場動線、座位安排和發言流程也要兼顧安全性和全面性，顧及民眾和與會者的感受，不應讓暴力事件再次重演。

黃淑君指出，她這些年在地方服務，大家有目共睹，無需這樣賺取聲量，她認真邀請民政局林耀長局長下來面對民意，不要在舞台上自己說自己的，然後被推被拉「我沒有帶任何人，我就一個人」。

黃淑君表示，面對國民黨的抹黑「我問心無愧」，她不曾動手，卻要她吞掉沒做的事情，實在令人心寒。面對民意，她始終謙卑，保持初衷，捍衛板橋市民權益。