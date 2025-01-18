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新北年貨市集在三重一村登場 還可搭渡輪採辦年貨
新北好年味系列活動於今日至2月2日在空軍三重一村登場，經發局長盛筱蓉出席小龍迎春圍爐宴，親手下廚製作涼拌海蜇皮為圍爐宴加菜。同時還集結新北嚴選、商圈及公有零售市場的年貨市集，經發局表示，過年期間還有熱鬧新春走秀、二手市集，感受滿滿眷村年味。
經發局長盛筱蓉表示，農曆過年是大家最重要的傳統節慶之一，經發局以眷村年味及歲末圍爐為主題推出2025新北好年味系列活動，包含圍爐、市集、遊河、搖元宵等等，希望透過這些豐富多元的年節活動，讓市民感受到濃厚的年味和滿滿的幸福。
經發局說明，今年新北年貨市集於即日起至明日每日11點至18點於空軍三重一村開賣，20家業者一起共襄盛舉，包含年節美食的年菜組合優惠、圍爐必吃蘿蔔糕以及適合做為過年伴手禮的的蛇年咖啡禮盒、堅果塔禮盒、平安吉祥貝果禮盒，活動每日還準備限量100份的超值福袋，只要500元就能買到原價800元的臘肉組。
為活化忠孝碼頭功能，於1月17日至19日、1月24日至26日有限定的夜間遊河航班，黃昏時至忠孝碼頭搭乘遊河航班，在璀璨夜色中暢遊雙北河岸，體驗水上年貨購物的獨特樂趣，此外1月25日起至2月2日，空軍三重一村推出一村有年味系列活動，包括新春走秀、二手市集、寫春聯等，安排豐富多元的節慶活動讓市民沉浸在充滿年味的濃厚氛圍。
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