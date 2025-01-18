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板殯說明會亂糟糟…民政局稱議員揮拳 黃淑君回擊是局長先動手

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
議員黃淑君今於板殯說明會與民政局長互相推擠，互相指責對方先動手。記者李定宇／攝影
議員黃淑君今於板殯說明會與民政局長互相推擠，互相指責對方先動手。記者李定宇／攝影

新北市板橋殯儀館優化第二場說明會今上午舉辦，議員黃淑君上講台欲奪取麥克風，兩人發生推擠，民政局出示影片表示，局長林耀長遭到議員推擠揮拳，黃淑君則在臉書表示遭民政局長林耀長先推人，批評林耀長打人喊救人，為了捍衛板橋市民的權益，沒在怕。

民政局長林耀長表示，黃淑君議員在說明會時上台搶奪麥克風，為確保後續發言程序進行，反而被推擠揮拳，關於黃淑君議員現場行為都有相關影片可以參考。

黃淑君在臉書發文表示，新北市政府就國民黨一言堂？「我黃淑君沒在怕！」她說，板橋殯儀館重建方案新北市政府提出，國民黨的局長在上面自己講自己聽，市民在下面喊成這樣，請問新北市政府的長官有聽到嗎？

黃淑君說，她自己上台跟民政局局長說不要講了，沒人在聽效果不好，突然林耀長局長推自己，然後現在說自己推他！？就連江怡臻議員都提供相關證據，證明林耀長局長先推自己，現場幾百名板橋市民都是自己的眼睛。

黃淑君說，請民政局長林耀長說明為什麼先推自己？批評林耀長打人喊救人，為了捍衛板橋市民的權益自己沒在怕。

殯儀館 議員

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