新北市塭仔圳景觀大道莊泰路開放通車
照片取自新北市政府
南北向貫穿新泰塭仔圳的景觀大道-莊泰路，其中銜接領航路與中正路間的700公尺長路段，將於今日上午10點正式開放通車！新北市地政局指出，莊泰路採分階段完工並陸續開放，優先通車的路段能分散新莊三泰路與中正路的車流量，讓用路人往來新北大道與中環路時更為便利，約可縮短該區域10分鐘的通勤車程。
地政局表示，莊泰路全長3.75公里， 北起泰林路、南至環漢路，為30米寬的計畫道路，包含雙側人行道、雙向各兩個車道，部分路段於馬路中間設置泰板輕軌預定帶，在輕軌通車前帶種植灌木營造景觀廊道，道路路口也設置庇護島、行穿線退縮，完善人本交通環境。通車的路段為莊泰路最重要的一段，通車後民眾可視狀況利用領航路、莊泰路，以避開輔仁大學及輔大醫院周邊的三泰路、中正路易擁塞路段，達到紓解車潮、縮短通勤時間之效。
地政局也提醒，除了領航路左轉莊泰路時，機車須兩段式左轉，其餘路口請汽機車駕駛人依循交通號誌的燈號指示左右轉，18日至21日各主要路口將安排交維人員指引；另因工區仍有工程持續進行，部分的人行道及無障礙設施為臨時設置，通行道路會依工程進度有所變動，交通號誌也會配合更改，請民眾多加留意路況。
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