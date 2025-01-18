政大書城開創傳奇 創辦人分享成功內幕

照片為梁幼祥臉書截圖

大名鼎鼎的政大書城，最早並不是國立政治大學所創立，而是由知名校友梁幼祥在民國72年創辦。

梁幼祥說，他在政大校園內開辦政大書城，校方本來只給25坪，談判後願租120坪，雖然坪多了但還是根本不夠。當時的書城，書都堆在地板上賣了。

梁幼祥說，四十多年前的政大書城首創了代購、尋書仍打折的業務模式，

他真正的願望，是讓愛書的人，切莫因洛陽紙貴而降低了閱讀。

有一晚，一位年約70歲的老人來傾訴他老年得子，孩子讀東吳法律，卻因花了兩週都找不到一本《東萊博議》而焦慮。在那個沒有電腦的世界，找書就得專業了，老人聽聞梁幼祥是找書大王才來到政大書城。

《東萊博議》這本書屬「議論文」中的典範，以《左傳》評史實，是古代學子求學、科舉的必備書籍，經宋、元、明、清至今。

第二天中午，梁幼祥就在當時重慶南路的「世界書局」幫老人找到了。當時那舊版一本45元，梁幼祥只賣老人40元。老人還稱梁幼祥為書神。

梁幼祥說，他提這故事只想表達，世間萬業，不論從事什麼，必先專注。許多故事積累的成就，不是成功了，而是值得了。

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