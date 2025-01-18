北市環保局查獲過度包裝禮盒 最高將重罰15萬
照片取自臺北市政府
臺北市環保局於春節前針對北市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等禮盒及電腦程式著作光碟等5類商品進行包裝稽查工作，共計稽查200件，查獲1件過度包裝禮盒商品為「瑋德國際股份有限公司」的「野玫瑰亮采禮盒」，經量測禮盒包裝體積比值不符合法規標準1以下之規定，依違反「資源回收再利用法」，將處以3萬元至15萬元罰鍰。
環保局表示，不論是逛街挑選或是在網路選購禮盒，應以「一多三少」綠色包裝為原則，「產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少」都可以讓收禮者感受心意無負擔，除了以禮盒向親朋好友拜年外，環保局鼓勵民眾採買年貨時自備購物袋，少塑少包裝減少廢棄盒袋輕鬆過好年。
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