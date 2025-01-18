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2026民眾黨北市長選舉要推母雞？ 黃瀞瑩：蔣萬安不及格
台灣民眾黨台北市議會黨團舉辦4議員的市政展，公布議員的期中成績單。台北市議員黃瀞瑩受訪時，媒體詢問2026市長選舉希望什麼樣的「母雞」？黃瀞瑩表示，希望可以延續柯文哲理念的人選，以現在台北市長蔣萬安的行政效率，或是他和議員、府會關係上的經營，很多都還是不及格。
民眾黨下午舉辦「眾情眾議」市政展，因4位台北市議會議員任期已經過半，2年來監督市政、服務市民，達成的成果，在市政展時公布「期中成績單」。
對於2026台北市長選舉，黃瀞瑩被媒體問到，希望什麼樣的「母雞」？黃瀞瑩表示，當然希望是一個對台北市有想法、有想像，同樣可以延續柯文哲理念的人選，以現在蔣萬安的行政效率，或是他和議員、府會關係上的經營，很多都還是不及格。
她說，在北市這樣的情況下，還是希望有一個人選可以延續柯文哲政策、延續柯文哲的理念，然後把台北市政藍圖做好的人。
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