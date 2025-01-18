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民眾黨北市4議員市政展 黃國昌喊：北市議員至少4+2席

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨代理主席黃國昌下午赴北市議會，參加北市議會民眾黨團4位議員的市政成果展。記者楊正海／攝影
國民黨代理主席黃國昌下午赴北市議會，參加北市議會民眾黨團4位議員的市政成果展。記者楊正海／攝影

民眾黨代理主席黃國昌下午赴北市議會，參加北市議會民眾黨團4位議員的市政成果展。黃國昌喊出，下一次黨團不可以只有4個人，最少再加2，讓民眾黨台北市議會黨團陣容越來越完整；秘書長周榆修表示，低標是4，還要再加上發言人吳怡萱；立委黃珊珊也說，吳怡萱上次參選中正萬華區，最高票落選，但下一次要讓她回來。

民眾黨下午舉辦議員張志豪、陳宥丞、林珍羽和「學姐」黃瀞瑩的市政成果展，黃國昌表示，看了成果展，相信台灣民眾黨可以非常驕傲，當初這一票的CP值非常高，4議員也會持續的努力，更上層樓，接下來2026年的選戰，應該都可以順利的連任。

黃國昌也說，他的期待，要拜託台北市黨部主委張志豪「下一次黨團不可以只有4個人」4個人最少再加2，讓民眾黨台北市議會黨團陣容越來越完整，越來越壯大，為台北市民做更多的事情。

周榆修表示，希望好能夠再更好，2025年就要開始要備戰，2026年展現最好的市政的質詢監督的成績、最好的服務。低標是4席，還要再加現場的吳怡萱。黃珊珊致詞也指出，吳怡萱差一點點，中正萬華最高票落選，但是下一次讓她回來。

北市 台灣民眾黨 黃國昌

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