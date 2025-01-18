適合冬季種植、甜又耐煮 新北首辦巨蔥評鑑會5人獲鑽質獎

為推廣新作物，新北市農業局與新北市農會於今在台北希望廣場舉辦「114年度優質巨蔥評鑑會」，評審指出，巨蔥喜歡低溫環境，適合在北部的冬天種植，可以提升巨蔥的甜度與口感。

巨蔥品種是「東京蔥」為主，相較於其他青蔥品種如粉蔥、珠蔥及北蔥等，體型較粗壯，口感偏向纖維細嫩、香氣足又不會過於辛辣，是日本人餐桌上的最愛，不僅可佐餐、燉肉、煮火鍋，甚至做主菜，還可以泡酒和入藥；以蔥白為主要食用部位，耐煮又具甜度，近年來也深受國人歡迎，在越來越多道的創意料理中已經可以看見巨蔥的身影。

評審之一的農業部桃園區農業改良場助理研究員呂朝元表示，本次評鑑鑽質獎，品質、外觀甜度都不輸豐原的大蔥，巨蔥喜低溫環境，相當適合在北部種植，尤其是在氣候穩定的冬季，巨蔥的生長條件最佳，透過適當的土壤管理與水肥控制，能有效提升巨蔥的甜度與口感。

新北市農會楊棟樑總幹事表示，巨蔥喜低溫環境，約12至18℃，相當適合在北部種植，可當主菜也可當佐料，切段直接燒烤或油煎，灑點海鹽就很好吃，簡單料理，吃得到原汁原味。巨蔥富含維生素和膳食纖維，是健康飲食的優質選擇，本年度將透過辦理評鑑比賽及料理分享會，提升農民栽培技術、讓民眾了解巨蔥如何入菜，增加巨蔥附加價值。