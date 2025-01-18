影／板殯說明會綠議員衝講台 藍議員痛批「民主退回石器時代」

今天上午新北市民政局舉辦第二場板殯優化說明會，民政局長林耀長在台上主持時，議員黃淑君上台欲奪取麥克風，民政局長被強力推擠眼鏡掉落，議員江怡臻批評「這就是民進黨，不合他意就衝上台打民政局長」，批評讓民主退回石器時代，議員劉美芳也表態嚴正抵制暴力行為，黃淑君則回應民政局長先動手推人，歡迎來告。

針對今說明會議員黃淑君上台欲奪取麥克風，導致兩人發生推擠。藍議員周勝考表示自己一直呼籲民眾抗議要和平理性，表示無論警察或是民政、殯葬處的職員都是公務人員，可以表達心聲，但絕對不能動手。

藍議員江怡臻在臉書批評黃淑行為是暴力民代，讓民主退回石器時代，這就是民進黨，不合他意就衝上台打民政局長，打到局長眼鏡掉下來數度推擠，點名這是民進黨副秘書長何博文推薦的子弟兵黃淑君。

藍議員劉美芳則說，議員與民政局長間的衝突事件中雙方都應秉持冷靜與理性，避免情緒化的行為影響公務推動與公眾觀感。議員作為民意代表，應以合適的方式反映問題和監督行政機關，避免任何形式的肢體衝突或過度的言語攻擊，這不僅可能違背公務人員服務法規範，也損害了議員的專業形象。

據悉局長對黃淑行為保留法律追訴權，劉美芳說民政局長保留法律追訴權的表態，是一種依法自我保護的權利，但同時也提醒公務人員應在公務場域中展現高度的專業素養，以防爭議升級。

議員黃淑君則表示，因當時局長不讓其發言，第一時間是被局長動手推開，才會開始發生推擠衝突，表示民政局舉辦的說明會違法亂紀，若認為自己有妨害公務行為，歡迎來告。

民政局對此表示，黃淑君議員為奪麥克風攻擊局長，說明會的目的應秉於理性討論，相互尊重，以讓每個人都能夠清楚表達訴求。黃淑君逕行衝上舞台搶奪麥克風，攻擊民政局長。對此民政局表達遺憾，也無法理解黃淑君行為，行為對現場民眾不尊重，也討論失去焦點。

民政局表示，在說明會前已向現場與會者說明，無論立場為何都會讓大家充分發言，發言者以五分鐘為原則，並於台下發言區表達意見，以確保每一位的意見都能被充分聽見。

黃淑君即便在局長已表示會讓其發言的情況下，仍執意衝上舞台搶奪麥克風，並攻擊局長、多次推擠工作同仁。過程中導致不只局長的眼鏡被揮落，工作同仁更為確保黃淑君安全被推擠至舞台邊緣，差點造成危險。

民政局林耀長重申，無論立場為何，皆應應秉於事實基礎，理性討論、相互尊重，由衷希望黃淑君議員作為民意代表能以身作則。