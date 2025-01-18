跟旅客一樣...北捷站務人員這一件事也不能做 議員：應兼顧生理需求

台北捷運公司規範捷運站內與車廂皆禁止飲食，北市議員詹為元發現，台北捷運內有禁止飲水規定，連站務人員喝水也禁止，且怕被投訴，只能拿著水壺，從站內走出閘門到黃線外，快速喝水後再回到工作崗位，他認為北捷應兼顧正常的生理需求，也更貼近人性化管理。對此，北捷表示，如遇有必要或特殊情形，可彈性調整。

詹為元表示，台北捷運通車至今已近30年，為了維護車廂與站內的整潔，一直以來都明定禁止飲食，這項規定不僅成功打造乾淨舒適的搭乘環境，也獲得了國內外旅客的高度肯定。但這項規定其實在無形中也影響了捷運員工的日常工作需求。

他說，以站務人員為例，通常需要長時間留守崗位，雖然沒有明文規定禁止站務人員在站內飲水，但站務人員多半為了避免被投訴，他們只能拿著水壺，從站內走出閘門到黃線外，快速喝水後再回到工作崗位，喝水反而變成一種挑戰。

詹為元表示，會提出這個問題，是因近幾年開放軍警消穿制服買便當一樣，在不影響專業形象和能力的前提下，開放這樣的彈性措施，既能兼顧正常的生理需求，也更貼近人性化管理。由於捷運入口處的服務櫃台內，一般旅客不能進入，如果捷運員工在詢問處內，適度喝水，在不影響捷運形象的前提下，是不是也能彈性對待呢？

北捷表示，為兼顧車站服務品質及詢問處工作形象，車站服務人員除非必要不在詢問處內飲食、喝水，如遇有必要或特殊情形，現場人員可彈性調整。每位員工都是公司重要資產，相關員工權益定當全力維護，感謝各界關心站務員。