迪化街年貨大街禁菸 起跑首周抓8人

台北迪化街年貨大街去年挨批菸味比年味重，蔣市府成全台首個倡議年貨大街禁菸的城市，今年創全國之先推動禁菸令，活動起跑首周，頗有成效，衛生局取締共8人，甚至有一整天都沒人違規，環保局抓亂丟菸蒂件數也比去年減少2成7。

台北年貨大街1996年創始於迪化街，今年邁入第30年，1月11日開跑至27日，活動期間為全面禁菸場所，北市商業處、公園處、市場處、環保局、衛生局跨局處共同稽查取締，也結合台北迪化商圈發展促進會協助勸導，抽紙菸或電子煙均依菸害防制法，可處2000元至1萬元罰鍰。

衛生局指出，活動首周多管道宣傳，商圈每日中、英文廣播含禁菸內容23次，10人手舉牌宣導每日7趟、每趟2小時，發送5.5萬通簡訊通知，商圈促進會共勸導103人。統計除了第一天有4位違規取締，直至17日取締及勸導數減少，甚至有幾天沒有違規數，7天共取締8人。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿表示，1月11日至17日依廢棄物清理法告發亂丟菸蒂51件，現場多為遊客、無累犯，均處3600元，取締範圍則在禁菸區外圍道路，告發件數比去年活動前7天共70件少一些，推估是因設置禁菸區、加強宣導勿亂丟菸蒂而有所改善。

台北迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和觀察，今年人潮比往年多，主街迪化街中午到晚上10點前，擁擠人潮幾乎看不到空曠處，預估平日5、6萬人次到訪，假日會多達10萬人次，17天活動可能達到100萬人次，若加上外圍巷弄將更多。

鄭玟和說，實施一周的禁菸成效確實有出來，多數人都很遵守規範，僅有零星民眾或長輩會在街區抽菸，商圈促進會都會派員勸導。他坦言，活動前與市府開會討論吸菸區設置，因地點不好找，市府各局處就每天出動1、20人加強巡視，但仍有癮君子詢問商圈促進會到底去哪抽菸，甚至最後都跑到巷子集中抽菸。

健康管理科長林雪蘭表示，迪化街年貨大街畫設禁菸區後，是否會畫設特定吸煙區，需由當地商圈發展促進會與攤商、當地民眾討論，衛生局尊重其決定。

商業處指出，2025迪化街年貨大街經在地里鄰及商家取得共識，活動期間實施全面禁菸，獲遊逛民眾好評，後續將檢視今年整體執行情形並依各商圈地方共識，評估擴大推廣至北市各年貨商圈。

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