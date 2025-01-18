板殯擴建案外案 殯葬管理基金遭批不符市場機制

新北市近來因板橋殯儀館擴建吵得沸騰，相關管理條例也被民代探討。議會日前針對殯葬管理基金預算激烈討論，多位議員對私立殯葬塔位管理費用及基金提撥比例質疑，認為民政局以每個塔位5萬元做為基礎計算基金來源不符市場機制，與民政局長林耀長展開辯論。

議員黃淑君表示，預算書中每個私立塔位5萬元計算，得出7億6千多萬的銷售金額，但管理費卻高達6.9億，最終7千多萬利潤的2%管理基金竟然只有約150萬元，質疑私立塔位價格比公立納骨塔還高，每個5萬元估算標準從何而來？顯然民政局不了解市場行情，也不清楚殯葬設施成本，放任業者漫天喊價，卻沒有善盡管理責任，導致殯葬市場亂象叢生，要求民政局必須重新檢討預算編列的依據。

議員周勝考則認為，殯葬管理基金預算案應予通過，並加強對私立塔位的管理。他指出部分私立塔位業者未按規定繳交管理基金，甚至沒有繳交保證金，一旦發生問題最終還是要由市府收拾爛攤子。他強調私人塔位數量龐大，研考會應嚴格管控，避免衍生更多問題，而殯葬管理基金正是用於處理這些問題的重要資源。

議員陳明義批評，私立塔位是商業行為，價格應符合市場機制，高檔塔位價格甚至可達60萬，觀音山的私立塔位也要價30萬，民政局卻以5萬元計價。表示塔位也是不動產，為何沒有實價登錄，質疑民政局未確實掌握塔位數量及價格，導致收入損失，且觀音山塔位數量從2千暴增到4萬，難道不用環評嗎？批評民政局塔位數量、價格都搞不清楚。

議員黃淑君表示，新北市府對殯葬設施管理態度消極，放任市場發展，導致消費糾紛頻傳。地震、颱風造成塔位損壞，消費者將求助無門，她指出現行法規可能存在時效性問題，未來基金提撥方式也可能改變，呼籲民政局應積極面對管理問題，而非僅著眼於塔位價格。

面對議員們砲火猛攻，民政局長林耀長表示，去年殯葬管理基金收入約4700萬元，未來將持續追繳未按時繳納的費用，並重新評估塔位價格，提高基金收入。也會加強查核殯葬業者財務報表，確保其合理性。

民政局表示，新北市私立殯葬設施經營管理基金經營管理基金係為確保私立業者在遭逢重大情形，作為緊急支用，以保障消費者權益。該基金之編列，為依據原殯葬管理條例第36條，業者每年提撥營利所得之2%為基金，殯葬處並依照業者之該年度財務報表進行查核。