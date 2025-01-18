板殯改建案外案 住保會爆民間告別禮廳皆不合法

板橋殯儀館遷移或優化議題延燒，住保會表示板殯提供喪家舉辦告別式禮廳平日就已經不夠用，但板殯甚至全國民間辦辦告別式場所皆違反殯葬管理條例。新北民政局表示目前以定期聯合稽查方式加強對周邊殯葬業者監督管理，去年開罰135萬元。

住保會表示，板殯提供喪家舉辦告別式的禮廳平均每日開廳量38場加上三峽火化場禮廳開廳量40場，平日就已經不夠用，遇到所謂的鬼月、過年前，就可能遇到量能不足。住保會顧問吳翃毅表示新北市去年二月份死亡人數2636人，明顯處理量能不足。

板殯、三峽火化場量能不足，喪家可以選擇外場的處理，而所謂的外場，傳統方式借用馬路邊舉辦告別式，或是和民營會館租借禮廳，分攤處理量能。但現實情況依據殯葬管理條例規定，全台灣沒一個會館合規，板殯周邊會館都是非法設立，依據新北市府處理違反殯葬管理條例案件裁罰基準來說，這些會館或多或少都被裁罰過。這些禮廳和靈堂都是私設，根本未經合法申請設置而違規營業。

雖內政部也說明過民間禮廳及靈堂多設置於都會區殯儀館周邊，並以殯葬服務業辦公處所立案，但其使用土地分區多屬住宅區，已違反都市計畫土地使用分區規定；另是類場所未經核准以提供公眾辦理殮、殯、奠、祭為業，亦違反殯葬管理條例相關規定。

吳翃毅認為，很為難的事實就是，死是每個人必然的最後一條路，但身後事卻還是苦惱著許多單位，而今隨著大樓興建，大環境改變，更不可能選擇在家治喪。殯儀館火葬場，是所謂鄰避設施讓大家為恐避之不及，也是影響房價可能原因，死亡議題難以避免，呼籲政府單位更積極面對。

民政局表示，依照殯葬管理條例住宅區不得設置任何殯葬設施；至於商業區如要設置會館禮廳提供喪禮服務，則必須經向主管機關申請，並按實際用途變更使用執照。