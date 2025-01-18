快訊

114學測數A／獨立事件、格子點…歷屆沒考觀念都入題 考生：最後1題超難

川普尚未就職新舊愛爆內訌 巴農不滿馬斯克割MAGA稻尾

114學測數A／又遇「大魔王」！第2題起全是深度題 考生嘆：近3年最難

板殯改建案外案 住保會爆民間告別禮廳皆不合法

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
板殯優化第二場說明會聚集約300民眾到場抗議。記者李定宇／攝影
板殯優化第二場說明會聚集約300民眾到場抗議。記者李定宇／攝影

板橋殯儀館遷移或優化議題延燒，住保會表示板殯提供喪家舉辦告別式禮廳平日就已經不夠用，但板殯甚至全國民間辦辦告別式場所皆違反殯葬管理條例。新北民政局表示目前以定期聯合稽查方式加強對周邊殯葬業者監督管理，去年開罰135萬元。

住保會表示，板殯提供喪家舉辦告別式的禮廳平均每日開廳量38場加上三峽火化場禮廳開廳量40場，平日就已經不夠用，遇到所謂的鬼月、過年前，就可能遇到量能不足。住保會顧問吳翃毅表示新北市去年二月份死亡人數2636人，明顯處理量能不足。

板殯、三峽火化場量能不足，喪家可以選擇外場的處理，而所謂的外場，傳統方式借用馬路邊舉辦告別式，或是和民營會館租借禮廳，分攤處理量能。但現實情況依據殯葬管理條例規定，全台灣沒一個會館合規，板殯周邊會館都是非法設立，依據新北市府處理違反殯葬管理條例案件裁罰基準來說，這些會館或多或少都被裁罰過。這些禮廳和靈堂都是私設，根本未經合法申請設置而違規營業。

雖內政部也說明過民間禮廳及靈堂多設置於都會區殯儀館周邊，並以殯葬服務業辦公處所立案，但其使用土地分區多屬住宅區，已違反都市計畫土地使用分區規定；另是類場所未經核准以提供公眾辦理殮、殯、奠、祭為業，亦違反殯葬管理條例相關規定。

吳翃毅認為，很為難的事實就是，死是每個人必然的最後一條路，但身後事卻還是苦惱著許多單位，而今隨著大樓興建，大環境改變，更不可能選擇在家治喪。殯儀館火葬場，是所謂鄰避設施讓大家為恐避之不及，也是影響房價可能原因，死亡議題難以避免，呼籲政府單位更積極面對。

民政局表示，依照殯葬管理條例住宅區不得設置任何殯葬設施；至於商業區如要設置會館禮廳提供喪禮服務，則必須經向主管機關申請，並按實際用途變更使用執照。

目前以定期聯合稽查方式加強對周邊業者監督管理，並增加新北殯儀場館設施及提升使用率來因應，涉嫌違法經營業者，則依民眾檢舉及不定期檢查方式依法取締，去年度裁罰金額總計為135萬元。

板橋議員戴瑋姍今到板殯優化說明會表達意見。記者李定宇／攝影
板橋議員戴瑋姍今到板殯優化說明會表達意見。記者李定宇／攝影
板殯優化第二場說明會民眾在廠外進行聯署抗議。記者李定宇／攝影
板殯優化第二場說明會民眾在廠外進行聯署抗議。記者李定宇／攝影

告別式 殯儀館

延伸閱讀

板殯首場說明會場面混亂 侯友宜提加開：總要有個結果

板殯說明會被鬧場 民代嘆「有頭髮誰想當禿子」

板殯說明會遭癱瘓 在地里長嘆：抗議者「踩著他人靈魂」反對

新北板殯說明會遭抗議氣氛火爆 民政局提早解散

相關新聞

新北板殯說明會持續大鬧 講台上演爭搶大戰

新北市板橋殯儀館改建今第二場優化說明會持續大戰，議員周勝考持反對改建意見，要求殯儀館遷移，許多板橋議員都到場，現場民眾聚...

板殯改建案外案 住保會爆民間告別禮廳皆不合法

板橋殯儀館遷移或優化議題延燒，住保會表示板殯提供喪家舉辦告別式禮廳平日就已經不夠用，但板殯甚至全國民間辦辦告別式場所皆違...

板殯擴建案外案 殯葬管理基金遭批不符市場機制

新北市近來因板橋殯儀館擴建吵得沸騰，相關管理條例也被民代探討。議會日前針對殯葬管理基金預算激烈討論，多位議員對私立殯葬塔...

新北捷運 走春集章送明信片

春節將至，新北捷運公司推出走春祈福集章明信片活動，蒐集環狀線與安坑輕軌的4個指定站點環狀線景平站、景安站、幸福站及安坑輕...

改善水患 鳳鳴滯洪池工程超前

東門溪水系跨越新北鶯歌及桃園八德，因地勢平緩頻繁淹水，新北、桃園合作整治，改善排水暨鳳鳴滯洪池工程，新北市長侯友宜昨視察...

社工、訪視員壓力大 雙北急徵人

第一線社工、關懷訪視員在高風險下工作，人才難覓，高薪也乏人應徵，北市勞動局昨釋出市府282個職缺，衛生局、社會局加起來就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。