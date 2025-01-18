新北板殯說明會持續大鬧 講台上演爭搶大戰

新北市板橋殯儀館改建今第二場優化說明會持續大戰，議員周勝考持反對改建意見，要求殯儀館遷移，許多板橋議員都到場，現場民眾聚集約300人，新北民政局長主持會議時，議員黃淑君不滿局長未讓台下民眾發言，衝上台要求發言發生推擠，場面亂成一團。

新北市議員周勝考持反對改建、要求遷移，黃淑君要求遷移，議員戴瑋姍、石一佑、林國春、劉美芳也都到場，台上殯葬處簡報板橋殯儀館優化工程，台下持續吹哨、製造噪音不讓簡報繼續。隨後黃淑君不滿民政局長林耀長未讓台下民眾發言衝上台，場面一時亂成一團。

之後為避免場面混亂，民政局控制講台不讓民代及民眾上台，並在台下發言，之後輪流由周勝考、戴瑋姍等議員發言。而支持若無法遷建、就現場改建的劉美芳發言時，不滿群眾則集體離場抗議。劉美芳認為板殯遷移說了10多年都沒遷，已經成為假議題。