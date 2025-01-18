社工、訪視員壓力大 雙北急徵人

第一線社工、關懷訪視員在高風險下工作，人才難覓，高薪也乏人應徵，北市勞動局昨釋出市府282個職缺，衛生局、社會局加起來就多達70個職缺，部分職缺甚至祭出未來7萬以上月薪；新北關訪員缺額也達42人，正努力招募人力，盼強化社安網。

台北市就業服務處昨上午10時起至1月23日下午5時受理報名，市府各局處職缺中，社會局需求40餘人，主要為身障、中低收等各業務社工員；衛生局需求30人，主要為毒癮社工、關懷訪視員等。

勞動局長高寶華說，市府甄選薪資4萬以上的職缺多達152個，其中衛生局約聘資深自殺關懷訪視員職缺，起薪5萬元，隨每年考核晉升，有機會達6.1萬元；北市家庭暴力暨性侵害防治中心聘社工督導，起薪達5.1萬元，晉升也有機會達7.2萬元。

衛生局專門委員紀玉秋表示，資深自殺關懷訪視員是社會安全網第二期計畫聘用人員，工作主要關懷訪視社區精神病人或疑似精神病人、自殺高風險個案，辦理個案研討會等業務，期望地方政府在前端做好預防，北市須再招募3人。

社會局表示，社工督導尚缺6名，須提供社工專業指導及情緒支持，陪同支援訪視高危險個案，有時會遭言語威脅甚至攻擊，長期遭遇高衝突或創傷性案件也易身心耗竭，社會局會協助紓解社工及督導工作壓力。

新北市衛生局表示，強化社安網第二期計畫，中央核定各地方政府人力逐年增加，今年獲核定員額較去年增加77名，已辦2場甄試，核定517名員額中，關懷訪視員為198名。

有訪視員坦言，新北範圍大且個案四散，訪員要每天要去的點都不同，舟車勞頓很辛苦。衛生局指出，會採用持續提升資深訪員待遇等激勵措施育才、留才。