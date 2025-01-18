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改善水患 鳳鳴滯洪池工程超前

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
侯友宜視察時指出，鳳鳴滯洪池完工後可容納約6.2萬噸滯洪量，拚年底完工。記者李定宇／攝影
侯友宜視察時指出，鳳鳴滯洪池完工後可容納約6.2萬噸滯洪量，拚年底完工。記者李定宇／攝影

東門溪水系跨越新北鶯歌及桃園八德，因地勢平緩頻繁淹水，新北、桃園合作整治，改善排水暨鳳鳴滯洪池工程，新北市長侯友宜昨視察，立委蘇巧慧表示，2019年她爭取中央全額補助，並補助8成東門溪整治工程經費共7.05億元；議員江怡臻說此工程是中央、地方合作典範。

侯友宜指出，鳳鳴滯洪池完工後容納約6.2萬噸滯洪量，並削減東門溪主河道每秒7立方公尺洪峰量，將有效改善桃園龜山工業區淹水。東門溪全長8.2公里流經新北與桃園，大多流域桃園，僅約1公里流經鶯歌鳳鳴。由於東門溪坡度平緩，導致雨汙水多淤積在鶯歌，桃園龜山工業區也常淹水。

蘇巧慧提到，2019年爭取中央前瞻計畫補助鳳鳴滯洪池工程，並補助近8成東門溪整治，共7.05億元經費，2023年11月動工。鳳鳴簡易車站通車後，停車轉乘火車需求增加，未來鳳鳴滯洪池上方滯洪池公園，市府應將活動中心及停車需求納入規畫。

市議員江怡臻表示，這次工程中央全額補助，造福新北鶯歌和桃園龜山，是中央地方合作典範，值得肯定。

水利局長宋德仁表示，東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程進度超過40%，完工後鳳鳴滯洪池及東門溪整治不僅改善淹水沉痾，增加防洪安全，滯洪池上方也設置近3公頃公園。

桃園 滯洪池

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