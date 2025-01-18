新北增社宅 三重、土城推739戶

新北市府推動社宅政策，優先以低度利用市有土地規畫，城鄉局選定三重區機關用地及土城區停車場用地2處基地，將變更為社會福利設施用地，結合公益設施空間，打造青年社會住宅，未來可分別提供約352戶及387戶社宅。

城鄉局表示，三重區富貴段面積0.3141公頃，現況為集智綠地及碧華里開心農場；土城區板院段面積0.4296公頃，現況為土城逾期車輛放置場。

依內政部不動產資訊平台資料顯示，至去年底，中央在新北包括完工、興建、決標社宅共1萬3290戶，新北市府則為8253戶，新北境內的社宅進度，中央比新北市府多出5037戶。

市議員廖宜琨表示，過往新北市府發布社宅相關新聞稿時，經常將中央與新北市府興建的數量混合造成誤解。新北社宅需求很大，批市府雖有推動但速度緩慢，每次社宅抽籤都人滿為患且中籤率低。

市議員顏蔚慈指出，市府目前在三重僅有365戶社宅，市民殷殷期盼有更多社會住宅。而城鄉局要蓋富貴段社宅，但目前卻還沒有明確規畫，預算也沒有定案，市府應該積極推動別讓市民期望落空。

城鄉局表示，三重富貴段昨經新北市都委會審議通過，後續提內政部都委會審議；土城板院段案已於15日起公開展覽30日，各界公民或團體可提出相關建議，市府將納入後續都市計畫委員會審議參考。2案預計年底可發包，預計2031年完工。