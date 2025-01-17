2026桃園選戰民調大幅領先 張善政這麼看待對手

2026地方選舉，桃園選情備受關注。「TVBS民調中心」以藍營現任市長張善政對決綠營5名可能人選調查，結果均大幅領先；張善政今受訪被問到對民調的看法，他表示從來沒有想過下次選舉對手是誰。

TVBS民調中心以民進黨法務部次長黃世杰、總統府副秘書長何志偉、環境部長彭啟明、立委王義川與林楚茵為綠營可能市長人選，對上拚連任的張善政，結果張均領先，最低支持度也有59%，大贏黃世杰等人35%到43%。

張善政今受訪表示，謝謝桃園市民肯定，市府過去2年一步一腳印，實事求是、不做秀，相信在交通、婦幼福利與教育方面，市民能感覺他們與下一代的生活有所改變，而且影響很大。市府會繼續努力，讓市民更有感。

至於民進黨可能推派何人與民調分析，張表示他從來都沒有想過下次選舉對手是誰，也不會去想民調差多少，強調「市民有感覺，自然會支持」。