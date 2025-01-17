慰問春節執勤辛勞 新北汐止公所贈警消210箱泡麵

為了讓大家安心過好年，春安工作即將起跑，在大家休九天年假時，交通治安還有消防工作都不打烊，為了感謝警察、消防人員堅守崗位、維護治安，今(17)日汐止區公所特別準備210箱的泡麵，前往慰勞辛苦執勤的警消人員。

汐止區公所加強重要節日維護工作慰問行程，第一站先前往了汐止警分局，過年九天連續假期就要展開，在大家開心休年假的時候，卻有一群人得堅守崗位守護民眾平安，為了感謝執勤人員犧牲假期、守護治安交通的辛勞，汐止區公所也特別準備150箱泡麵表達感謝。

汐止區長林慶豐表示，今天來到汐止警分局慰問辛苦第一線的員警，期盼在春安工作期間治安維護、交通順暢，讓民眾過好年，另外，也到消防第六大隊，向所有在第一線消防弟兄們致上最深的敬意，謝謝他們在春節期間不眠不休守護人民的安全，代表市長來致贈慰問品。

汐止警分局長徐俊生說，今天很感謝汐止區公所到警分局來做慰問，在公所鼎力支持下，各項工作能夠更加的順遂，也預祝大家新的一年平安健康。

消防第六大隊副大隊長吳應魁指出，很感謝汐止區長帶隊來關心，藉此機會也要呼籲，在過年期間大家一定要小心用火用電安全，還有炮竹的使用以及一氧化碳也要小心，過一個平平安安的好年。