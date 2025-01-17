歲末寒冬送暖 新北金山公所感謝各界善心捐助

時序進入歲末之際，新北市金山區公所於春節前夕舉辦「114年寒冬送暖」活動，現場由中角國小太鼓隊學生熱鬧揭開序幕，公所除了感謝這一年來無私奉獻的善心企業、團體及個人，也特別要來發送民生物資及年節紅包，給金山區內約170戶的弱勢家庭。區長也在活動中感謝眾多善心的挹注，並一一唱名表示感謝。

金山區長劉昌松指出，今年來自社會的善心滿滿，每一家戶將可以領取到現金4,600元紅包及禮券700元，還有豐盛的生活用品物資，而金山區公所感謝各個捐贈單位及善心人士的善心，在表揚活動中，要一一為這些善心人士頒發感謝狀，也感謝這麼多的愛心年年不缺席的陪伴弱勢家戶。

歲末迎新年，弱勢家戶最需要物資來圍爐過好年，而金山區公所每年都會在新年前夕，媒合宗教團體、社福團體及善心人士的愛心物資和善款，趕在年節前發送到需要的家戶手中，就是期望讓弱勢家戶都能夠感受到來自社會的關懷，也期盼透過表揚不僅表達感謝，更要發揮拋磚引玉效果，獲得更多民間善心迴響與共襄盛舉。