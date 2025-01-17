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防春節哄抬價格 新北加強稽查九份民營停車場
農曆春節即將到來，新北市交通局今天下午會同消保官、瑞芳區公所和瑞芳警分局加強九份地區民營停車場聯合稽查，針對停車場經營、停車費率標示、違規攬客進行蒐證及取締，一發現有違規情事，立即開罰，杜絕趁機哄抬停車費。
交通局主任秘書朱建全表示，今天勘查九份老街周邊交通狀況正常，整體行車順暢，各民營停車場均依規定標示收費標準及開立收據，未發現有違規情事。
朱建全指出，九份是新北市聞名國際的觀光旅遊景點，往年春節假期更吸引大量遊客，為整頓停車秩序和維護民眾權益，交通局在九份老街周邊道路豎立標誌牌面，警示停車場業者應自律，也提醒民眾發現停車場業者未清楚標示費率或收費不實，可撥打1999反映之外，連假期間，交通局將持續會同瑞芳警分局加強聯合稽查，也呼籲當地停車場業者確實遵循相關規定，一發現有違規情事，立即取締告發，絕不寬貸。
交通局提醒農曆春節期間九份人潮眾多，籲請民眾多利用台鐵、公車等大眾運輸工具，交通局已協請瑞芳警分局員警和義交加強疏導路口淨空，以維公車運行。
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