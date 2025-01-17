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新北金山香菓園野溪護岸毀損 居民盼整治改善

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山香菓園15號旁野溪護岸毀損嚴重引發居民憂心，新北市議員張錦豪服務處邀各權責單位會勘研議改善。 圖／紅樹林有線電視提供
金山香菓園15號旁野溪護岸毀損嚴重引發居民憂心，新北市議員張錦豪服務處邀各權責單位會勘研議改善。 圖／紅樹林有線電視提供

去年10月份連續兩個颱風侵襲，造成北海岸金山香菓園15號附近的野溪溪床與護岸毀損嚴重，而鄰著溪流居住的居民憂心，若是野溪護岸繼續毀壞，日後再碰上大雨恐怕住家不保，因此也向市議員張錦豪尋求協助，辦理會勘，期盼能有相關單位盡快提供協助。

當地居民曹先生指出，過去相關單位都沒有針對這條野溪進行整治，如有定期整治，家園旁也不會面臨隨時可能塌陷的危機，真的希望相關單位可以給予協助，把野溪護岸鞏固完成整治。

會勘中可以見到野溪的溪床經歷兩次颱風的大水襲擊，造成高低落差、斷層與裂縫，而原本與一旁住家旁坡道同一個水平的溪岸也已經下陷，而看過去空空的坡道地基，讓人看了是膽顫心驚，住得不安心。

市議員張錦豪服務處執行長陳國龍說，這次邀集相關單位來到野溪會勘，現場瞭解毀損的狀況後，要再研議改善辦法，而服務處也將會給予居民最大的協助，期盼藉由野溪的整治能夠改善，讓居民的居住安全。

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