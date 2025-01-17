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新北石門區公所粉專嗆民進黨 現職公務員承認忘切帳號

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市石門區公所粉專昨天在某媒體粉專下留言批評民進黨，民進黨議員要求市府調查，今天下午議會，民進黨議員認為民政局對粉專管理人數與案情交代不清，要求石門區長到議會說明。經過聯繫，已有公所現職公務人員承認是自己忘記切換帳號。民政局長林耀長表示，此行為違反行政中立、損壞公所形象，將舉行考紀會懲處。

石門區公所粉專昨天在某媒體粉專留言「冥盡擋是分裂台灣製造仇恨的始作俑者」，一開始公所說是帳號被盜，後來新北市研考會又說是離職員工，綠營議員認為這是嚴重資安問題，要求市府報警，並展開資安調查。

今天議會一開始，議員黃淑君認為，警察局給她的資訊說公所還沒提告，但民政局卻說已經報案，也將報案紀錄提供給他，到底實際情況為何，民政局都說不清楚。

議員李宇翔與廖宜琨也說，石門區公所粉專到底有多少人管理，林耀長回覆大概10幾個，但兩人不滿實際人數都搞不清楚，根本是敷衍。

議員馬見、張嘉玲等人，要求石門區長親自到議會說明，場面一度混亂，副議長陳鴻源裁定先休息讓林耀長聯繫，最後石門區公所才回報，已經有現職公務人員承認是自己忘切帳號。

國民黨議員陳偉杰說，市府這次應該要記取教訓，公務人員應有什麼分際存在都要檢討，不要造成大家對立。

對於廖宜琨詢問林耀長會做出什麼懲處，林耀長回應，在今天開議前，接到的訊息都是還沒有人承認，剛剛撥打電話給區長，才確認有人承認。

林耀長說，公務人員懲處都有程序，會召開考紀會，結果會再向議會報告。

石門 議員

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