北市府也缺工！3局處最缺急徵才 官員談第一線風險與招募困境

北市府持續缺工，勞動局將釋出市府282個職缺。公園處最缺人，官員坦言有些年輕人不願做外勤工作；其次衛生局，因社安網組成是社工、心理師、訪視員、職能治療師、護理師等6職類人員，只要出缺即徵才；社會局舉例社工督導，需陪同支援訪視，遇家暴傾向等高風險個案，恐遭受威脅、攻擊。

北市就服處指出，這次招募需求人數最多的是公園處60餘人，主要為園藝、電機維護等技工；第2為社會局，需求40餘人，主要為身障、中低收等各業務社工員，第3是衛生局30人，主要為毒藥癮社工、關懷訪視員等，再者是家庭暴力中心及都發局，分別主要招募保護性社工及社宅都計等人員。

公園處官員表示，其實每個月就服處都有針對專業技工甄選，但之前招考情況沒有很好，有時是碰上外面景氣佳，也有的是年輕人不意願來做外勤工作，因此這次積極針對專案技工來招考。

社會局家庭暴力暨性侵害防治中心聘用社工督導職缺的起薪5.1萬元，隨著每年考核晉升，有機會達7.2萬元。

社會局表示，社工督導員額25名，現有19位、尚缺6人。保護性社工督導的應徵資格須具備國內外大專院校社會工作相關科系畢業、從事保護性業務的工作經驗。家防中心屬保護性工作，負責對象為家暴被害人、成人與兒少保護、性侵害被害人等，同仁得承受高壓力、高危險及高工作負荷。

社會局直言，公部門的壓力相對民間大，不只社會期待，還須承擔公部門的責任，社工督導必須提供社工專業指導及情緒支持，需要陪同支援訪視高危險個案，有時遇到情緒不穩定、家暴傾向者，恐會遭受言語威脅、攻擊行為，並與社工建立日常信任，因此督導人員也會面臨同仁的壓力。

社會局說，社工長期遭遇高衝突或創傷性案件，容易導致身心耗竭，督導需要給予支持，透過工作調度方式，提供員工協談、專業訓練進行外部團督，紓解社工及督導的工作壓力。社會局持續與學校合作實習課程及社工計畫的助理、志工服務方案合作，讓學生能接觸、了解保護性工作的內涵，提升學生就業動機。

衛生局約聘資深自殺關懷訪視員職缺，起薪5萬元，隨著每年考核晉升，有機會達到6.1萬薪資。衛生局專門委員紀玉秋表示，該職務是社安網第二期計畫聘用人員，工作主要關懷訪視北市社區精神病人或疑似精神病人、自殺高風險個案，辦理個案研討會等業務，另協助一般關懷訪視員工作狀況。

紀玉秋說，中央及地方政府都愈來愈重視心理衛生、精神衛生，期望地方政府能在前端即做好預防工作，凡有自殺通報個案，就去訪視、關懷、及整合聯結社區網絡服務等，相關策略隨之增加，因此中央增加各縣市政府該職務的員額，從去年4位增至今年6位。